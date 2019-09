Irama/ Video, da record: 10 dischi di platino in un anno! (Amici Celebrities)

Irama è uno degli ospiti della seconda puntata di “Amici Celebrities“, la versione vip del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il cantante, reduce da un’estate di successo, molto probabilmente proporrà dal vivo la sua ultima hit dal titolo “Arrogante” con cui ha fatto ballare e cantare milioni di persone. Un successo straordinario per il cantante che, proprio grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha ritrovato il successo conquistando le classifiche e il cuore del pubblico. Possibile che durante la serata “mamma” Maria possa consegnargli anche il doppio disco di platino vinto per le 50mila copie vendute del suo ultimo singolo “Arrogante”. Ma non finisce qui, il 2019 è stato davvero un anno da record per Irama che è l’unico artista italiana ad aver vinto per ben 10 dischi di platino in un anno!

Irama si sfoga: “non amo i social”

Il successo però non è tutto nella vita. Lo sa bene Irama che qualche settimana fa si è sfogato sui social scrivendo un lunghissimo post raccontando di vivere un periodo particolare della sua vita. ““Sto passando un periodo particolare. Un periodo di cambiamento, non ho paura dei cambiamenti – ha confidato il cantante, che parlando di cambiamenti ha proseguito scrivendo: “cambiare significa crescere, evolversi. È naturale, e la musica non è uno stupido hobby o qualcosa che mi piace fare, è la mia vita. Tutta la mia vita. E nella vita è biologicamente inevitabile avere un cambiamento per questo per me lo è anche nella musica”. Il cantante ha poi parlato dei social sottolineando di non esserne fan: “La verità è che non amo i social. Cioè, non fraintendete, amo sapere che dall’altra parte di questo piccolo schermo ci sono un sacco di voi… voi che riempite i miei tour, voi che iniziate a fare la fila dalle 6 di mattina per un concerto che inizia alle 22, solo per me, assurdo”.

Giulia De Lellis: “con Irama è stata un’esperienza bellissima”

A parlare di Irama recentemente ci ha pensato anche Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante, che in passato ha avuto una storia d’amore con il cantante. Una storia durata solo qualche mese, ma che la ex concorrente del Grande Fratello Vip, ora diventata anche scrittrice, ricorda con grande affetto: “non è durata molto, perché io non ero pronta, ma non rinnego assolutamente nulla, è stata un’esperienza bellissima con una persona romantica e straordinaria”.



