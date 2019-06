Irama/ Video, il nuovo successo “Arrogante” (Seat Music Awards)

Irama sarà presente sul palco dei Seat Music Awards nella serata in onda su Rai 1 mercoledì 5 giugno 2019. Un appuntamento importante per una delle rivelazioni della musica italiana, partito dalla vittoria nel talent show Amici nel 2018, con Maria De Filippi che può dire di aver lanciato l’ennesimo talento. E come è spesso accaduto agli artisti usciti vincitori da ‘Amici’, la carriera di Irama ha immediatamente spiccato il volo. L’esperienza al talent era stata accompagnata dall’EP Plume, successivamente però, quattro mesi dopo, Irama era riuscito a sfornare il suo secondo album di inediti, dopo quello intitolato semplicemente ‘Irama’, precedente all’esperienza vissuta ad ‘Amici’. L’album di Irama, ‘Giovani’, è stato subito un successo di vendite ed ha fatto da trampolino di lancio all’ingresso, a febbraio 2019, del cantante carrarese nel gruppo dei campioni che avrebbero partecipato al secondo Sanremo organizzato da Claudio Baglioni.

Irama, Seat Music Awards: il successo de La ragazza con il cuore di latta

Irama si è presentato al suo esordio al Festival della Canzone Italiana con il pezzo ‘La ragazza con il cuore di latta’ che non dovrebbe cantare stasera ai Seat Music Awards. Il brano non ha portato alla vittoria ma il successo è stato comunque tangibile, con Irama che ha chiuso l’esperienza sanremese con un eccellente settimo posto nella graduatoria del Festival e piazzandosi al terzo posto tra i singoli del Festival più venduti. Un successo di critica e commerciale, dunque, che ha consentito a Irama di far uscire una riedizione di ‘Giovani’, intitolata ‘Giovani per sempre’ e nella quale è stato inserito come pezzo inedito proprio ‘La ragazza con il cuore di latta’. E come era accaduto anche in precedenza, la riedizione si è piazzata al primo posto della classifica dei singoli venduti in Italia, con Irama che si è affermato come una vera e propria macchina da guerra discografica in un momento in cui poteva essere difficile reggere l’urto con la popolarità e l’uscita da ‘Amici’, anche se va detto come raramente i talenti di spicco dello show di Maria De Filippi abbiano fatto cilecca una volta arrivati sul mercato.

Irama e il nuovo singolo Arrogante

E anche in questa estate 2019 Irama si presenta tra gli annunciati protagonisti: sul palco dei Seat Music Awards presenterà il suo nuovo singolo, intitolato ‘Arrogante’ e che si preannuncia come un potenziale tormentone, tra le canzoni più ascoltate in Italia nella bella stagione. Basti pensare che, appena rilasciato, ‘Arrogante’ ha già raggiunto il milione di views su Youtube, ormai un metro di giudizio molto importante per giudicare l’appeal dei vari singoli sul mercato. E i progetti futuri di Filippo Maria Fanti (questo il vero nome di Irama, che infatti utilizza l’anagramma del secondo nome) non prevedono di certo soste o rallentamenti. In una recente intervista l’artista toscano ha preannunciato di voler viaggiare per riuscire a scrivere una sorta di album ‘itinerante’, in cui le esperienza di viaggio vengano trasposte quasi in tempo reale in testi e musica. Chissà, potrebbe essere proprio un concept album il futuro lavoro di Irama che nel frattempo porterà ‘Arrogante’ sul palco dei Seat Music Awards, affermandosi tra gli ospiti maggiormente attesi della serata nella kermesse.

Il video di Arrogante





