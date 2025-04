Pur non volendo negoziare direttamente con gli Usa sul suo programma nucleare, l’Iran lascia una porta aperta, in particolare per negoziati indiretti, ma al tempo stesso avverte i Paesi vicini che ospitano basi americane riguardo eventuali attacchi. Lo ha rivelato un alto funzionario iraniano che, parlando a Reuters a condizione di anonimato, ha confermato che il canale di comunicazione attualmente sarebbe rappresentato dall’Oman.

La strada dei negoziati indiretti è preferita attualmente perché consente di valutare se gli americani sono seriamente interessati a una soluzione politica. Infatti, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i negoziati diretti “sarebbero privi di significato” perché la controparte “minaccia costantemente l’uso della forza, in violazione della Carta delle Nazioni Unite, e adotta posizioni contraddittorie“. Ma Araghchi, come riportato da Al-Ain Media, ha confermato l’impegno diplomatico: “Siamo pronti a provare la strada dei negoziati indiretti“.

OMAN MEDIA TRA IRAN E USA?

L’Iran, ha proseguito il ministro, pur essendo “impegnato nel dialogo per dissipare incomprensioni e risolvere le differenze, rimane preparato per tutti gli scenari e sarà serio nel difendere i suoi interessi e la sovranità nazionale, proprio come è serio riguardo alla diplomazia e ai negoziati“.

Il funzionario ha spiegato che anche se tale percorso sarebbe complicato, potrebbe essere utile, se gli americani cogliessero l’occasione. Ma non sono cadute nel vuoto le minacce del presidente Usa Donald Trump riguardo un eventuale attacco all’Iran, che ha infatti mandato un messaggio ai vicini – dal Kuwait al Qatar, passando per Emirati Arabi Uniti, Turchia e Bahrein – segnalando che qualsiasi tipo di aiuto a un attacco, anche la concessione dello spazio aereo o dei loro territori ai soldati americani, sarebbe considerato un atto di ostilità da Teheran.

DALL’ALLERTA ALL’INCOGNITA RUSSIA

Il funzionario ha chiarito che un atto di questo tipo avrebbe gravi conseguenze per questi Paesi, ma ha anche aggiunto che l’ayatollah Ali Khamenei ha messo le forze armate iraniane in stato di massima allerta. I media statali iraniani mercoledì avevano riferito che il Kuwait aveva già fornito rassicurazioni a Teheran riguardo il fatto che non avrebbe avvallato alcuna azione aggressiva dal suo territorio.

La Russia, che ritiene inaccettabili le minacce di attacchi militari da parte degli Usa, ha invitato le parti alla moderazione. Ma un altro funzionario iraniano ha espresso scetticismo sull’impegno di Mosca nei confronti dell’Iran, alla luce dell’avvicinamento tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump. Per quanto riguarda i negoziati per arrivare a un accordo sul programma nucleare, l’alto funzionario iraniano ha rivelato che un primo round di colloqui potrebbe coinvolgere i mediatori omaniti, chiamati a fare la spola tra Teheran e Washington.

Khamenei avrebbe già autorizzato il ministro degli Esteri e il suo vice a partecipare ai colloqui. Ma bisognerebbe sfruttare una finestra temporale di due mesi per arrivare a un accordo, anche perché ci sarebbe pure l’incognita Israele, che potrebbe lanciare un proprio attacco.