In un mondo in cui diverse storiche alleanze sembrano rimesse in discussione, anche l’asse Mosca-Teheran rischia di incrinarsi. Per questo, spiega Rony Hamaui, docente di scienze bancarie all’Università Cattolica di Milano ed esperto di economia e finanza islamica, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si è recato in visita nella capitale iraniana per ribadire che, nonostante il riavvicinamento con gli USA in seguito alle trattative per porre fine alla guerra in Ucraina, la Russia non intende abbandonare il regime degli ayatollah.

Anzi, sostiene una soluzione diplomatica della crisi con Israele, che non ha ancora messo nel cassetto i suoi piani per attaccare i siti nucleari iraniani. Le condizioni per un’operazione militare contro l’Iran, come sanno a Tel Aviv e a Washington, non sono mai state così favorevoli.

E il Wall Street Journal scrive che secondo un rapporto delle Nazioni Unite Teheran avrebbe abbastanza uranio arricchito per realizzare sei armi nucleari. Per il momento, tuttavia, Trump sembra preferire il negoziato.

Lavrov va a Teheran e dice che è possibile una soluzione diplomatica sul nucleare iraniano. È un effetto collaterale della trattativa Russia-USA per l’Ucraina?

Partiamo dai fatti. Intanto, quella di Lavrov è stata una visita-lampo: vuol dire che ha preso l’aereo la mattina ed è tornato la sera, che ci è andato, insomma, per un motivo ben preciso, con un obiettivo definito. Non era una visita programmata, non faceva parte di un tour più vasto. Inoltre, è in corso un riavvicinamento tra Mosca e Washington, fra Trump e Putin, che ha cambiato lo scenario mondiale in maniera radicale. Infine, e questo forse è l’elemento più sorprendente di tutti, Teheran, nel recente voto alle Nazioni Unite sull’Ucraina, non si è espressa insieme alla Russia e agli Stati Uniti, ma si è astenuta. L’Iran, per una volta, si è smarcato, votando come la Cina.

Questi fatti cosa ci dicono del contesto nel quale si situa la visita di Lavrov?

Per prima cosa, bisogna ricordare che l’Iran ha bisogno della Russia e questo potenziale accordo con gli Stati Uniti mette un po’ in discussione l’alleanza Mosca-Teheran, perché gli USA rimangono nemici dell’Iran. Trump, d’altra parte, nel primo mese di presidenza ha fatto due cose: ha rafforzato le sanzioni contro l’Iran, che sono oggetto di uno dei suoi tanti decreti, e ha parlato più volte di massima pressione nei confronti del Paese degli ayatollah. Tutto questo in un momento in cui l’Iran si sente particolarmente debole per come sono cambiate le cose in Libano e in Siria e per l’attacco che ha subito dagli israeliani.

L’alleanza Russia-Iran mostra, quindi, qualche crepa?

L’Iran ha una tremenda paura di essere attaccato da Israele e dagli Stati Uniti e si sente anche un po’ insicuro del suo alleato storico, che esita a fornire armi sofisticate. Gli iraniani hanno chiesto a lungo aerei più moderni, come i Sukhoi Su-35, ma i russi finora li hanno negati. Così come non hanno consegnato i sistemi di sorveglianza che sono stati distrutti dagli israeliani nel loro attacco aereo. C’è una situazione oggettivamente complessa, anche se la Russia non può permettersi di perdere un altro alleato, soprattutto dopo che ha perso la Siria.

Lavrov, allora, perché è volato a Teheran?

La visita di Lavrov si spiega come tentativo di non spezzare quell’alleanza che i fatti oggettivamente sembrano mettere in discussione. Il primo obiettivo è rafforzare i legami e rassicurare gli iraniani che Mosca non li abbandona. Detto questo, siccome Trump è imprevedibile, forse nel dialogo che si è aperto tra USA e Russia c’è anche uno spazio per una trattativa sul programma nucleare dell’Iran, anche se non può essere diretta.

Intende dire che nessuna delle due parti può accettare un negoziato diretto e quindi la Russia potrebbe mediare?

Trump non può trattare Israele come ha trattato l’Europa con l’Ucraina. La Russia potrebbe riaffermare la necessità di mantenere i rapporti con l’Iran e, contemporaneamente, vedere se c’è lo spazio per evitare un attacco ai siti nucleari iraniani. Credo che l’Iran abbia tutto l’interesse a una soluzione del genere: economicamente è in una situazione molto difficile, che le sanzioni stanno complicando; ha un’inflazione molto alta e il regime ha estremamente bisogno di rafforzarsi. Non ci sono le manifestazioni di due anni fa, ma sotto la cenere c’è un sacco di brace pronta a riaccendersi.

Ma Trump sarebbe disposto ad assecondare l’idea di un attacco ai siti nucleari iraniani per scongiurare la realizzazione di armi atomiche?

All’attacco sta pensando una parte di Israele, ma anche una parte dell’amministrazione americana. Il voto dell’ONU l’altro giorno è stato veramente molto indicativo: gli israeliani hanno votato con gli Stati Uniti e contro l’Ucraina, contravvenendo a quello che avevano fatto nelle occasioni precedenti. In questo momento sono totalmente allineati, c’è un asse solidissimo. Quel voto è una cartina al tornasole di tante cose, è davvero storico, ha cambiato completamente gli equilibri del mondo, non solo perché l’Europa ha votato contro gli Stati Uniti, cosa mai successa prima.

Il legame che si è creato fra israeliani e americani, insomma, autorizza a pensare che il rischio di un attacco all’Iran sia molto concreto?

Oggettivamente, c’è il serio pericolo che le fasce più estremiste dei governi di USA e Israele si siano convinte che è possibile bombardare e risolvere il problema del nucleare iraniano, perché quando si parla di bombardare l’Iran si intende che bisogna colpire i siti nucleari.

In un frangente così delicato, perché i russi non hanno fornito agli iraniani le armi richieste?

Perché in questo momento non possono farlo: di armi hanno bisogno più del pane. Lo sforzo bellico che stanno sostenendo in Ucraina è veramente enorme. Nonostante spendano il 9% del loro PIL in armamenti e in difesa, fanno fatica a esporsi su diversi fronti, come avevano fatto in passato. Non per niente hanno perso la Siria.

Questa difficoltà di Mosca potrebbe indurre a maggior ragione USA e Israele a pensare che è il momento propizio per regolare i conti con Teheran?

Assolutamente sì. Oggi la probabilità e la possibilità che una forza americano-israeliana attacchi i siti nucleari iraniani è molto alta. Dal loro punto di vista, in questo modo risolvono il problema e per dieci anni non ci pensano più.

Qual è, però, lo scenario più probabile: attacco o trattativa?

Credo che Trump punti ancora sulla diplomazia: non ha voglia di spendere altri soldi per aprire un nuovo fronte militare. Se avrà l’opportunità di chiudere la questione in maniera pacifica, lo farà.

Però deve essere assolutamente sicuro che l’Iran non riesca a produrre armamenti nucleari.

Questo non lo vuole neanche la Russia: creerebbe troppi problemi anche a Mosca. Alla fine, nessuno vuole un Iran potenza nucleare.

(Paolo Rossetti)

