Il Parlamento dell'Iran ha bandito gli ispettori e il direttore dell'AIEA da Teheran, accusandoli di aver facilitato l'attacco da parte di USA e Israele

Mentre resta ancora incerto l’esito effettivo della missione statunitense in Iran, mirata a distruggere i siti di arricchimento dell’uranio di Teheran per impedire la minaccia (ventilata) che gli ayatollah potessero arrivare a costruire una bomba atomica, il Parlamento iraniano ha deciso di bandire qualsiasi ispettore dell’AIEA e il direttore dell’Agenzia Rafael Grossi, segnando una sorta di rottura con quello che è effettivamente l’unico, vero, sistema di controllo atomico nel mondo.

Prima di arrivare alle novità e alla posizione dell’AIEA e di Grossi, è utile partire dalla precisazione che nell’effettivo per ora non abbiamo alcuna reale idea sullo stato dei siti nucleari dell’Iran: dal conto suo dopo gli attacchi Trump aveva parlato di un vero e proprio successo, sostenendo che le capacità di arricchimento dell’uranio di Teheran erano state completamente distrutte; mentre al contempo l’AIEA si era rifiutata di fare ipotesi chiedendo allo Stato islamico di poter ispezionare i siti.

A dissipare parzialmente le incertezze ci ha penato il ministro degli Esteri dell’Iran Abbas Araghchi che ha recentemente comunicato che i danni ai siti nucleari sarebbero stati “significativi e gravi“, accusando poi l’AIEA di non essere stata “né onesta, né imparziale” e precisando che gli attacchi statunitensi “non solo non hanno contribuito a risolvere la questione nucleare, ma l’hanno resa molto più complessa e complicata“, ben lontana da una possibile “soluzione pacifica” tramite gli accordi che erano in fase di negoziazione con gli USA prima dei bombardamenti.

Resta, similmente, il dubbio su dove sia attualmente l’uranio arricchito da parte dell’Iran: molti osservatori – Grossi incluso, ma ci torneremo – ritengono che Teheran abbia avuto il tempo tra gli attacchi di Tel Aviv e quelli di Washington per spostare almeno una parte dell’uranio; e mentre Teheran ovviamente non ha rilasciato commenti su questo aspetto, Trump ha precisato che “nulla è stato portato via dall’impianto“, senza tuttavia alcuna prova a sostegno della sua posizione.

L’Iran bandisce gli ispettori dell’AIEA da Teheran: il direttore Grossi ritiene che il programma di arricchimento riprenderà presto

Venendo a noi, dopo le richiesta da parte dell’AIEA di poter ispezionare i siti nucleari dell’Iran con l’obbiettivo di stimarne gli effettivi danni e l’eventuale dispersione di radiazioni, è arrivato la dura riposta di Teheran e del suo Parlamento: con una risoluzione votata in queste ore, infatti, gli ayatollah hanno bandito tutti gli ispettori dell’Agenzia e il direttore Rafael Grossi, interrompendo quel rapporto che si era andato a creare negli ultimi anni.

Secondo l’Iran, infatti, l’AIEA avrebbe sfruttato le informazioni sensibili raccolte durante le precedenti ispezioni per passarle agli USA e a Israele, permettendo loro di organizzare l’attacco della scorsa settimana: il bando varato dal Parlamento secondo il ministro Abbas Araghchi sarà “vincolante“, precisando che d’ora in poi “non avremo certamente intenzione di accettare il direttore generale dell’AIE a Teheran”.

È sempre di queste ore, inoltre, l’intervista di Rafael Grossi all’emittente CBS nella quale ha spiegato che attualmente “non sappiamo dove possa essere [l’uranio]” dell’Iran, ipotizzando che “una parte potrebbe essere stata spostata” tra un attacco e l’altro; mentre al di là di questo, secondo Grossi resta il fatto che gli ayatollah posseggano ancora “la conoscenza” e “la capacità industriale” per tornare ad arricchire l’uranio “nei prossimi mesi”, sottolineando che “le operazioni militari non risolveranno la questione in modo definitivo”.