Cellule terroristiche dormienti sostenute dall’Iran operano in Europa: reti in Svezia, Belgio e Germania con supporto diretto di Teheran

Cellule terroristiche dormienti legate all’Iran stanno sfruttando canali criminali per portare avanti operazioni sotto copertura in diversi Paesi europei, un allarme sempre più concreto che sta emergendo grazie a nuove indagini e dichiarazioni ufficiali rilasciate in questi giorni.

Il tema, già al centro dell’agenda israeliana da anni, è stato ribadito recentemente dall’ambasciatore di Israele presso l’Unione Europea e la NATO, Haim Regev, in un’intervista a Euronews, durante la quale ha descritto Teheran come una minaccia non soltanto per Israele ma per l’intera regione mediorientale e per l’Europa stessa. Regev ha spiegato che il regime iraniano risulta coinvolto in attività terroristiche, provocazioni e numerosi atti destabilizzanti, rendendolo di fatto una delle principali fonti di instabilità su scala internazionale.

Le sue parole sono arrivate mentre il conflitto tra Israele e Iran entrava nel settimo giorno senza segnali di riduzione delle ostilità e proprio nelle stesse ore, Teheran aveva lanciato una raffica di trenta missili balistici contro Israele, uno dei quali ha colpito il Soroka Medical Center di Beer Sheva, un attacco che sarebbe stato, secondo l’analisi israeliana, una risposta diretta agli attacchi aerei effettuati da Israele contro infrastrutture nucleari iraniane.

In seguito, l’aviazione israeliana ha risposto con un’operazione su larga scala, impiegando circa duecento aerei da combattimento per colpire obiettivi militari e nucleari, provocando la morte di alcuni alti comandanti del Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica, oltre a diversi scienziati e secondo quanto riferito da Regev, l’operazione non aveva come obiettivo un cambio di regime ma si concentrava sull’eliminazione della minaccia rappresentata dal programma nucleare e missilistico iraniano, che Teheran starebbe portando avanti in modo sempre più rapido e strutturato.

In Svezia emerge la prova di cellule terroristiche iraniane dormienti e in attività: omicidi, rapimenti e attacchi contro obiettivi israeliani in Europa

Un’indagine giornalistica condotta in Svezia ha rivelato per la prima volta i dettagli di un patto diretto tra il regime iraniano e un’organizzazione di cellule terroristiche dormienti locale, divenuta in seguito attiva – la Foxtrot – con l’obiettivo di colpire cittadini israeliani, ambasciate e centri della comunità ebraica in diversi Paesi; secondo fonti dell’intelligence e documenti trasmessi dalla televisione pubblica svedese, le autorità iraniane avrebbero garantito protezione, rifugio e libertà di movimento a Rawa Majid, leader della rete criminale, in cambio dell’esecuzione di attacchi in territorio europeo.

Le prime tracce operative sarebbero apparse già a gennaio 2024, quando fu collocata una granata nei pressi dell’ambasciata israeliana a Stoccolma, un gesto che, secondo gli inquirenti, rappresentava un messaggio inequivocabile per dimostrare fedeltà e impegno verso Teheran.

Nei mesi successivi, le attività della rete si sarebbero rafforzate con attacchi mirati: spari contro sedi diplomatiche, un ordigno esplosivo fatto detonare vicino all’ambasciata israeliana a Bruxelles e piani precisi per colpire impianti strategici come quelli di Elbit Systems a Göteborg; le indagini hanno inoltre rivelato l’esistenza di una vera e propria lista di obiettivi fornita dagli iraniani alla rete criminale, che includeva ambasciate, appaltatori della difesa, giornalisti dissidenti, sinagoghe e altri luoghi della comunità ebraica in Belgio, Germania, Regno Unito.

Le modalità operative sembrano basate su una struttura articolata e difficile da intercettare: l’esecuzione degli attacchi è spesso affidata a minori reclutati dalle bande, con armi non tracciabili e l’uso di case sicure, auto e supporti logistici distribuiti in più Paesi; l’intero schema punta a colpire senza esporre direttamente le autorità iraniane, riducendo al minimo qualsiasi responsabilità formale.

L’Iran costruisce la sua rete di cellule terroristiche dormienti in Europa: infiltrazioni silenziose, alleanze con la criminalità e nessun tracciamento

La Repubblica Islamica, secondo quanto emerso, starebbe puntando a costruire una rete di cellule terroristiche in Europa sfruttando le strutture criminali esistenti e mantenendo una distanza operativa che consenta di negare ogni coinvolgimento ufficiale: Rawa Majid, leader della rete Foxtrot, continua a risiedere in Iran sotto protezione del regime, secondo fonti della polizia e dell’intelligence, nonostante sia ricercato dalla Svezia per accuse di omicidio e per il coordinamento di cellule terroristiche attive sul suolo europeo.

Le operazioni, secondo gli investigatori, avverrebbero senza contatti diretti: senza nomi, senza indirizzi, senza pagamenti tracciabili, tutto per evitare di lasciare qualsiasi traccia utile all’identificazione o alla ricostruzione dei flussi. La rete utilizza minori per eseguire attentati, arma adolescenti con lo scopo di inserirli rapidamente nei ranghi alti delle bande e li impiega come esecutori per compiti come sparatorie, piazzamento di esplosivi, rapimenti.

Il finanziamento da parte della Repubblica Islamica, oltre a garantire protezione, rappresenterebbe anche uno strumento per incentivare la partecipazione di nuovi membri alla rete, offrendo avanzamenti rapidi nelle gerarchie in cambio della disponibilità a partecipare alle operazioni più pericolose; le autorità europee, pur consapevoli del rischio, si trovano a dover fronteggiare un apparato diffuso e invisibile, che agisce in modo silenzioso e sistematico, rendendo complicata qualsiasi azione preventiva.

Le ultime ricostruzioni indicano una strategia precisa, che prevede azioni di disturbo e intimidazione con obiettivi individuati strategicamente, non per colpire simbolicamente, ma per destabilizzare progressivamente il quadro di sicurezza in Europa, riducendo i margini d’intervento e sfruttando la fragilità degli equilibri interni.