Iran, centinaia di bambine avvelenate/ Obiettivo chiusura delle scuole femminili

Dalla fine di novembre, sono stati centinaia i casi di avvelenamento ai danni di bambine in Iran. I media locali parlano di avvelenamento respiratorio di centinaia di bambine di circa 10 anni in varie scuole della città di Qom. Secondo l’agenzia Irna, anche i genitori stessi delle alunne avrebbero deciso di protestare e si sarebbero presentati davanti al governatorato della città per “chiedere spiegazioni”.

Il viceministro della Salute Youness Panahi ha parlato della vicenda, diventata mediatica, rivelando che “è emerso che alcuni individui volevano che tutte le scuole, soprattutto quelle femminili, fossero chiuse“. Andando ancora più nel dettaglio, ha spiegato che l’avvelenamento è stato causato da “composti chimici disponibili non per uso militare, e non è né contagioso né trasmissibile”. I ministeri dell’Intelligence e dell’Istruzione hanno reso noto che stanno collaborando per trovare la fonte dell’avvelenamento. Come si legge su France Press, non sono stati annunciati arresti.

Addio pizza rossa/ Costi pomodori quadruplicati: ristoranti italiani in crisi in UK