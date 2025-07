TORNA A PARLARE IL MINISTRO DEGLI ESTERI IN IRAN: “IL DIALOGO SUL NUCLEARE CONTINUA MA NIENTE NEGOZIATI SUI MISSILI BALISTICI”

Poche settimane dopo la tregua siglata da Trump tra Iran e Israele dopo la guerra dei 12 giorni, torna a parlare il Ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi: intervistato per iscritto (impossibile il collegamento in videoconferenza per motivi di sicurezza, ndr) da “Le Monde”, il capo della diplomazia iraniana con sorpresa apre ai negoziati continui con gli Stati Uniti, issando alcuni “paletti” (non da poco) ma mostrando quello che ancora solo un mese fa sembrava impossibile.

L’Iran rimane aperto al dialogo sul programma nucleare con Washington, sebbene debbano essere mantenute le garanzie da Trump di evitare qualsiasi attacco futuro nel pieno dei negoziati (come invece avvenuto con il bombardamento dei siti nucleari dell’Iran, anche se in quel caso effettuato dagli USA per bloccare sul nascere la pericolosa escalation con Israele). «Serve rispetto reciproco e riconoscimento dei rispettivi errori», sottolinea ancora il Ministro Araghchi aggiungendo come al netto del dialogo sul nucleare che prosegue con gli Stati Uniti, non vi dovranno essere negoziati sul programma dei missili balistici iraniani, «è un nostro sistema difensivo e deterrente».

Il capo della diplomazia degli ayatollah è alquanto più pragmatico della propaganda religiosa sciita di Teheran e sottolinea in più occasioni come i danni al programma nucleare inferto dagli USA hanno seriamente compromesso la capacità dell’Iran nei propri impianti, e per questo chiederanno un risarcimento. Araghchi prosegue però a ritenere quel programma atomico «solamente difensivo» e che non contribuirà all’eliminazione di Israele, come invece campeggia nelle leggi e nelle iscrizioni fuori dai palazzi del potere di Teheran.

ARAGHCHI “LODA” LA PRESIDENZA TRUMP: “MEGLIO 5 INCONTRI DI 4 ANNI CON BIDEN”

Al netto delle polemiche lanciate da Araghchi contro Trump e i Paesi Occidentali che non hanno condannato l’attacco sui tre siti nucleari dell’Iran, resta una porta aperta sui negoziati effettivi: «È necessario garantire che in futuro, nel bel mezzo dei negoziati, gli Stati Uniti non effettuino un attacco militare».

È in particolare il sito di Fordow ad aver causato maggiori danni, elemento fatto notare nella recente missione del Ministro degli Esteri al Cremlino dall’alleato russo Vladimir Putin: lamentando (anche se non pubblicamente, ndr) una scarsa partecipazione tra sostegno e difesa di Mosca a Teheran durante gli attacchi di USA e Israele, il Ministro Araghchi ha ribadito che gli ayatollah stanno difendendo la propria indipendenza proseguendo il programma nucleare e rispondendo ad ogni eventuale prossimo attacco (nonostante la tregua ormai consolidata in queste settimane).

A rappresentare però un segnale di discontinuità rispetto al passato, nonostante i raid mirati delle forze USA sui siti nucleari dell’Iran, vi è il riconoscimento di una possibilità diplomatica diversa rispetto alla precedente amministrazione americana: come ha detto ancora il Ministro degli Esteri di Teheran parlando con il “Financial Times”, sono bastati 5 incontri con l’inviato speciale Steve Witkoff per vedere evoluzioni e passi avanti «più e meglio di 4 anni di presidenza Biden».