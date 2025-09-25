L’Iran attende nuove sanzioni sul nucleare con una situazione interna disastrosa: prezzi alle stelle e gente in difficoltà, un pericolo per il regime

Dopo la rottura delle trattative sul nucleare con Francia, Regno Unito e Germania, sull’Iran incombono nuove sanzioni. In attesa che entrino in vigore, le autorità di Teheran dichiarano di non voler trattare con gli USA sul loro programma di arricchimento dell’uranio, ma anche che non si arrenderanno agli aggressori.

Probabilmente sono solo schermaglie, spiega Rony Hamaui, docente di scienze bancarie all’Università Cattolica di Milano ed esperto di economia e finanza islamica, anche perché Israele e Stati Uniti ora hanno altre priorità da affrontare, ma senza una soluzione politica il tema continuerà a restare d’attualità. Per il regime il programma nucleare è un po’ quello che rappresentano gli ostaggi per Hamas: una sorta di arma da usare per non soccombere.

Intanto i media israeliani mostrano foto dei lavori per ripristinare i siti nucleari colpiti dagli attacchi israeliani e americani, mentre il regime iraniano deve sciogliere un altro nodo: la classe media non ce la fa più, i prezzi sono altissimi e l’elettricità è fornita due ore al giorno. Una situazione che può mettere in seria difficoltà i mullah.

Pezeshkian dice che l’Iran non si piegherà agli aggressori. L’imminente arrivo delle sanzioni ONU per le violazioni sul nucleare sta radicalizzando le posizioni sui piani iraniani nel settore?

Intanto non si capisce bene quando arriveranno queste ulteriori sanzioni, se saranno effettivamente implementate e come lo saranno. Credo che siamo in una fase di schermaglie dialettiche, ma non vedo nulla di radicalmente nuovo.

I media israeliani, tuttavia, hanno pubblicate le foto dei lavori in corso per sistemare i siti nucleari colpiti da Israele e USA: Teheran non rinuncerà all’arricchimento dell’uranio?

Che procedessero in questa direzione era poco ma sicuro. Senza una soluzione politica il problema non si risolve, altrimenti è chiaro che ce lo ritroviamo tutto. Se non verrà trovato un accordo con il regime, l’Iran continuerà sulla sua strada.

Khamenei sostiene che l’Iran ha uranio arricchito al 60% e non ci saranno trattative dirette con gli USA: ha scelto la linea dura o ha in mente altro?

La verità, secondo me, è che non ci sono stati veri tentativi per riavviare la trattativa, ma non credo che rifiuterebbero se ci fosse un serio approccio da parte americana. Credo che l’amministrazione USA sia distratta da troppi problemi in questo momento e che l’Iran non rappresenti una priorità. Nel discorso di Trump all’ONU era uno dei tanti argomenti, è stato citato en passant, ma non era il cuore dell’intervento. Ora, comunque, bisognerà vedere se regge la situazione interna del Paese.

La situazione economica e sociale in Iran sta peggiorando?

La classe media fa veramente fatica a sopravvivere, i prezzi degli alimentari sono saliti tantissimo, la gente fatica a vivere. Poi trovi anche tante Ferrari e Maserati in giro, perché c’è una distribuzione del reddito molto sbilanciata. Avere macchine del genere in Iran, per via dell’embargo, costa cinque volte tanto rispetto a noi. Le persone, però, fanno fatica a fare la spesa, hanno due ore di elettricità al giorno quando va bene e spesso non sanno a che ora viene erogata. C’è da immaginare cosa vuole dire per la grande distribuzione, per i supermercati e per le altre attività economiche. Insomma, il Paese sta soffrendo tantissimo in questo momento.

C’è un rischio effettivo di caduta del regime?

Non so se si possa parlare di un rischio di caduta, ma di certo la popolazione sta soffrendo, in particolare il ceto medio. Le dichiarazioni del presidente e della guida suprema sul nucleare possono essere anche un modo anche per nascondere questa realtà.

In questi giorni è uscita la notizia che la Russia e l’Iran, che avevano già accordi in questo campo, starebbero per firmare una nuova intesa proprio nel settore del nucleare. Lo ha riferito Mohammad Eslami, capo dell’organizzazione per l’energia atomica iraniana. Mosca potrebbe sostenere Teheran con maggiore forza in questa vicenda?

Sì, però anche la Russia ha i suoi problemi. Molte raffinerie sono state parzialmente distrutte dagli ucraini: non è messa benissimo. È vero, Iran e Russia si sono ritrovati in Cina in occasione dell’incontro della Shanghai Cooperation Organization, ma credo che per Mosca le priorità siano altre.

Ma esiste la possibilità concreta della riapertura di un negoziato su nucleare per scongiurare la produzione di ordigni atomici? Oppure addirittura rimane il pericolo di un nuovo attacco da parte di Israele?

Nell’immediato direi di no. Ci sono oggi altri temi che stanno distraendo israeliani e americani. Almeno per il prossimo mese non credo che succeda niente di importante. Comunque, gli iraniani andranno avanti con il loro programma. Come Hamas ha gli ostaggi, l’Iran ha il piano per l’energia nucleare e non lo molleranno se non a caro prezzo.

Prima o poi arriveranno a trattare?

Oggi il Pakistan è l’unica potenza nucleare islamica, averne una seconda credo che non faccia comodo a nessuno. Quando Islamabad ha testato la sua prima bomba atomica sono cresciute anche le tensioni.

(Paolo Rossetti)

