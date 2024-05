Iran, il parlamentare: “Abbiamo già prodotto armi nucleari”/ “È la nostra politica di contenimento”

Il capo dell’agenzia di controllo atomico delle Nazioni Unite ha avvertito che l’Iran ha abbastanza uranio per produrre “diverse” bombe nucleari: a queste parole sono seguite quelle di un parlamentare iraniano che ha dichiarato come l’Iran possieda già armi atomiche. “Secondo me, abbiamo già ottenuto le armi nucleari, ma non lo annunciamo. Ciò significa che la nostra politica è quella di possedere bombe nucleari, ma la nostra politica dichiarata rientra attualmente nel quadro del JCPOA”, ha detto Ahmad Bakhshayesh Ardestani, come affermato Rouydad 24, secondo un articolo pubblicato dalla testata giornalistica indipendente Iran International di Londra.

Il JCPOA, abbreviazione di Piano d’azione globale congiunto, si riferisce all’accordo sul nucleare iraniano. Questo prevede un alleggerimento delle sanzioni economiche all’Iran in cambio della garanzia che, entro un periodo di tempo limitato, non costruirà un’arma nucleare. Ardestani, che è stato rieletto in parlamento iraniano a marzo, ha aggiunto: “La ragione è che quando i Paesi vogliono confrontarsi con gli altri, le loro capacità devono essere compatibili, e la compatibilità dell’Iran con l’America e Israele significa che l’Iran deve avere armi nucleari”.

Iran, altri funzionari smentiscono le parole di Ardestani

Il deputato iraniano Ardestani, parlando della capacità nucleare dell’Iran, ha aggiunto: “In un clima in cui la Russia ha attaccato l’Ucraina e Israele ha attaccato Gaza, e l’Iran è un convinto sostenitore del Fronte della Resistenza, è naturale che il sistema di contenimento richieda che l’Iran possieda bombe nucleari. Jason Brodsky, il direttore politico di United Against a Nuclear Iran, a Fox News Digital ha spiegato che “Ardestani è solo un membro del parlamento, e non è nel nucleo più interno del circolo decisionale nucleare del regime, quindi credo che i suoi commenti debbano essere soppesati adeguatamente considerando la sua posizione”.

Due giorni prima rispetto alle dichiarazioni di Ardestani, il presidente del Consiglio strategico iraniano per le relazioni estere, Kamal Kharrazi, ha dichiarato ad Al-Jazeera Network Qatar: “Ho annunciato due anni fa, in un’intervista con Al-Jazeera TV, che l’Iran aveva la capacità di assorbimento e la capacità di produrre una bomba nucleare. L’Iran ha ancora quella capacità, ma non abbiamo preso la decisione di produrre una bomba nucleare. Tuttavia, se gli interessi iraniani fossero minacciati in questo modo, potremmo cambiare questa dottrina L’Iran ha annunciato che se i nostri impianti nucleari venissero attaccati, potremmo cambiare la nostra dottrina militare, per quanto riguarda gli impianti nucleari“.











