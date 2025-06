Peggiora ancora la situazione tra Israele e Iran: dopo l'ultimatum di ieri di Trump, l'Ayatollah Khamenei promette ripercussioni all'eventuale intervento

Sono ormai 621 giorni che il Medio Oriente è piombato in una violenta guerra regionale che, da poco meno di una settimana, ha coinvolto anche l’Iran in seguito a una serie di attacchi missilistici compiuti da Israele lo scorso venerdì, ai quali non è tardata ad arrivare la risposta di Teheran: una situazione sempre più complessa e sulla quale attualmente non sembra esserci alcuna reale via d’uscita diplomatica e pacifica; mentre il presidente USA Donald Trump sembra gettare quotidianamente benzina sul fuoco delle ostilità mediorientali.

Merz elogia l’attacco israeliano all’Iran: “Fa il lavoro sporco per noi”/ Le critiche: “parole scandalose”

Tornando un attimo indietro, attualmente la guerra tra Israele e Iran sembra combattersi esclusivamente a distanza con un botta-risposta di missili che non si interrompe dallo scorso venerdì: il numero di morti e feriti resta ancora parzialmente incerto, con le fonti che parlano di una 30ina di decessi sul lato dello Stato ebraico e di poco più di 230 sul lato dello Stato islamico; mentre sono già migliaia i feriti e gli sfollati che stanno scappando nelle vicine regioni per sottrarsi alle ostilità.

SCENARIO GAZA/ Così i palestinesi allontanano la soluzione dei due Stati

L’obbiettivo dichiarato da Israele era quello di distruggere i programmi nucleari di Teheran con il timore della minaccia di un’atomica ritenuta da Tel Aviv in costruzione, ma è interessante notare che, nelle ultime ore, è arrivata una doppia (o meglio tripla, se consideriamo anche le parole degli Ayatollah) smentita all’ipotesi: la prima ad esporsi è stata ieri la direttrice dell’intelligence statunitense Tulsi Gabbard, che ha chiaramente sottolineato che non ci sono prove che Teheran “stia costruendo un’arma nucleare”.

La seconda smentita, invece, è arrivata nella giornata di oggi da parte del direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Nucleare (ovvero l’AIEA) Rafael Grossi, che ha spiegato che non ci sarebbero “prove che indichino un movimento strutturato verso la produzione di armamenti nucleari”; mentre ad insistere sul tema ci sono soprattutto Trump – “non mi interessa cosa dicono, penso siano molto vicini ad averla” – e Netanyahu, che parla di un presunto “piano segreto” da parte dell’Iran.

ISRAELE-IRAN, USA IN GUERRA?/ "Se Trump sceglie la 'spallata' contro Teheran perde quasi tutto"

GLI ULTIMI SVILUPPI SULLA GUERRA IRAN-ISRAELE: KHAMENEI SFIDA APERTAMENTE TRUMP E NEGA LA VOLONTÀ DI ARRENDERSI

Prima di tornare al presente, è utile ricordare che solamente ieri il presidente USA Donald Trump, dopo aver abbandonato emergenzialmente il G7, si è rinchiuso nella Situation Room della Casa Bianca, dalla quale ha pubblicato sul suo social Truth un appello (o meglio, una minaccia) all’Iran affinché accetti una “resa incondizionata”, ricordando che gli 007 USA sanno perfettamente dove sia nascosto l’Ayatollah Ali Khamenei e che sono pronti a colpirlo in qualsiasi momento, salvo precisare che “per ora” non è nel loro interesse.

Sempre dalla Casa Bianca, nella giornata di oggi, Trump ha dichiarato di non aver ancora deciso se entrerà in guerra per supportare direttamente Israele, chiedendo nuovamente la resa di Khamenei e precisando che – da un lato – avrebbe detto a Netanyahu di “andare avanti” e – dall’altro – che starebbe “perdendo la pazienza” e che ormai per Teheran sarebbe “molto tardi (…) per iniziare a negoziare”, specialmente perché l’Iran “non ha difese”.

Dal conto suo, l’Ayatollah Ali Khamenei, in mattinata, ha dichiarato che non avrà “alcuna pietà” per Israele e i suoi leader, promettendo “una risposta forte al regime terroristico sionista”: secondo la Guida Suprema islamica, l’ultimatum di Trump sarebbe “inaccettabile” a fronte del “grave errore” commesso da Tel Aviv che “non sarà perdonato”, promettendo che “resisteremo fermamente a una guerra imposta” e a “una pace imposta”, con lo Stato islamico che “non si arrenderà a nessuno”; mentre il ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei ha precisato che un eventuale intervento USA “trascinerebbe l’intera regione” nel conflitto, che “andrebbe anche oltre”.

Vani, nel frattempo, i tentativi di trovare una mediazione pacifica tra i due contendenti, con gli USA che sembrano ormai fuori dai giochi diplomatici, la Russia che già ieri aveva negato l’intenzione di Israele di aprirsi al dialogo (pur dicendosi disposta a fare da paciere) e la Cina che, a sua volta, non riesce ad andare oltre agli appelli alla calma; mentre, nel frattempo, dall’UE – e in particolare da Kaja Kallas ed Erdogan – iniziano ad alzarsi le prime voci contrarie all’azione militare di Tel Aviv, con l’Alto Rappresentante europeo che ha aperto all’ipotesi di sanzionare Israele, salvo precisare che non ci sarebbe l’unanimità dei 27.