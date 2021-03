Iran, nuovo attacco missilistico contro Israele/ “Colpita nave nel Mar Arabico”

Tensione alle stelle tra Iran e Israele, nuovo attacco missilistico di Teheran a una nave israeliane dopo i fatti di tre settimane fa. Come riporta la stampa locale, Canale 12 in particolare, gli iraniani hanno colpito con un missile un’imbarcazione di proprietà israeliana nel Mar Arabico tra India e Iran. La nave ha riportato danni ma continuerà il suo viaggio verso l’India, dove verranno esaminati i danni.

SCENARIO VACCINI/ "Europa sconfitta, Draghi può ancora salvare il 2021 dell'Italia"

Secondo quanto riportato da N12, la nave è di proprietà di un imprenditore israeliano e l’attacco è stato segnalato ai funzionari della sicurezza, nonché ai proprietari dell’azienda. In questi minuti è in corso una valutazione sui motivi dell’attacco ma non sembrano esserci dubbi, considerati i recenti trascorsi tra i due Paesi.

SANZIONI UE ALLA CINA/ "Diritti umani, Taiwan, uiguri: c'è Biden dietro lo scontro"

TENSIONE IRAN-ISRAELE: NUOVO ATTACCO MISSILISTICO

«Le indagini proseguono, ma possiamo affermare con certezza che l’Iran sta tentando di danneggiare le infrastrutture israeliane e di ferire i cittadini israeliani», il breve commento del ministro della Difesa, Benny Gantz. A rafforzare i sospetti nei confronti di Teheran è la vicinanza della nave all’Iran al momento dell’incidente. Ali Rabiee, portavoce del governo iraniano, a inizio marzo sottolineò che il Paese stava cercando «di mettere in sicurezza il mare aperto», suggerendo una potenziale minaccia per le navi israeliane, senza però confermare il coinvolgimento nell’attacco alla MV Helios Ray. Quest’ultimo episodio aveva alimentato le tensioni tra i due Stati, già esistenti a causa del dossier nucleare: a fine febbraio si verificò un’esplosione su una nave commerciale di proprietà israeliana al largo dello Stretto di Hormuz, mentre navigava in direzione Singapore.

LEGGI ANCHE:

Catalent, giallo vaccini AstraZeneca ad Anagni/ "Covax? Spesso usato per aggirare Ue"

© RIPRODUZIONE RISERVATA