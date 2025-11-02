Ondata di proteste in Iran: pensionati e lavoratori fanno la fame e chiedono di adeguare i salari. Mentre il regime non rinuncia ai piani sul nucleare

Un’ondata di proteste sta percorrendo l’Iran. Ne dà notizia il Consiglio nazionale della resistenza iraniana (CNRI) raccontando di manifestazioni ad opera di pensionati ma anche di altre categorie, come i panettieri, che chiedono il pagamento dei sussidi per il pane, i lavoratori di fabbriche (anche del settore petrolifero) e di grandi magazzini.

Le proteste, che si sono verificate tra il 25 e il 27 ottobre, sono solo l’ultima tappa di una serie di manifestazioni che negli ultimi tempi hanno segnato la vita del Paese, non solo a Teheran, ma anche in molte altre città.

La gente si lamenta dei salari, racconta Azhar Karimi, portavoce dell’Associazione dei giovani iraniani in Italia, che fa capo al CNRI, e deve fare i conti con la mancanza di acqua e luce, che il regime concede solo per poche ore al giorno. Una situazione nata dal piano di dotarsi dell’energia nucleare. Un progetto al quale il regime dei mullah non rinuncerà. Intanto la situazione della gente comune peggiora progressivamente.

In Iran si segnalano proteste di diverse categorie, dai pensionati ai panificatori: la gente è tornata a ribellarsi al regime?

In realtà la rivolta non si è mai spenta. Continuano i problemi relativi all’energia elettrica e all’acqua e per la maggior parte del popolo iraniano gli stipendi non sono tali da sostenere le spese di una famiglia. Per questo si sono ribellate anche le piccole categorie che fino a questo momento non erano al centro della lotta. Il regime ormai non si può appoggiare a nessuno. Proteste in Iran ce ne sono dal nord al sud. Ci sono anche migliaia di prigionieri in carcere, non solo politici.

Uno dei motivi della protesta è il valore del dollaro, che ora vale 100mila toman. Quanto pesa sulle tasche degli iraniani?

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina sono aumentati in maniera esponenziale i prezzi di prodotti come l’olio e la benzina. Ogni volta che il regime è in difficoltà il dollaro si alza e la nostra moneta si deprezza: 100mila toman per un dollaro però è un livello che non si era mai visto.

Ci sono delle categorie di persone che soffrono più di altre la crisi?

Chi non fa parte del regime subisce, senza distinzioni di categorie. Dal dipendente statale alla maestra, dall’insegnante all’operaio, al minatore, compreso il fornaio. Da questo punto di vista è emblematica la vicenda del matrimonio della figlia di uno stretto consigliere di Khamenei, che si è sposata in abito scollato e di lusso, le cui foto sono circolate sui siti: il regime impone tanti divieti alla gente mentre la sposa qui non aveva il velo, un segno che il popolo non ha gli stessi diritti di chi comanda.

I mullah come hanno reagito alle manifestazioni di cui riferisce il CNRI?

Chiunque scende in piazza rischia. 1.500 prigionieri del braccio della morte del carcere di Ghezel Hesar hanno protestato contro l’ondata massiccia di esecuzioni che ha investito il Paese. A loro si sono uniti prigionieri politici e detenuti comuni, anche in altre strutture. L’arresto politico è diventato uno strumento abituale per cercare di fiaccare la resistenza, in questo caso chi viene portato in carcere rischia la pena di morte.

Uno dei problemi quotidiani che deve affrontare la gente è la mancanza di acqua ed energia elettrica. Come è la situazione sotto questo aspetto?

Vengono erogate poche ore al giorno. Non si tratta di guasti agli impianti o incidenti che interrompono momentaneamente l’erogazione, lo fanno apposta per mettere in ginocchio la gente, impedendo di lavorare anche ai grandi bazar. È una forma di repressione. Non è che manca qualcosa, non lo fanno arrivare.

Khamenei, intanto, ha dichiarato che nessuno può impedire all’Iran di arricchire l’uranio. Quali sono le vere intenzioni del regime sul nucleare?

Il regime non rinuncerà mai all’arricchimento dell’uranio, lo ha sempre presentato come utile al Paese, sostenendo che è un diritto averlo, come ce l’hanno altri nel mondo. Ma questa rivendicazione è stata un fallimento. L’arricchimento dell’uranio e la possibilità di ottenere un’arma nucleare hanno portato il Paese sull’orlo del baratro e all’imposizione delle sanzioni. Ma l’Iran non ha bisogno del nucleare, non serve ad arricchire il Paese, il regime ne ha bisogno solo per alimentare la macchina del terrore, come deterrente nei confronti dell’Occidente e delle altre nazioni dell’area.

Chi guida l’economia iraniana?

È in mano alle Guardie della rivoluzione islamica, che Marianne Rajavi ha chiesto più di una volta di mettere nelle liste dei terroristi. Sono loro l’apparato del potere. Siamo in una situazione segnata dalla corruzione, nella quale il popolo non ce la fa più: la gente fa la fame, deve pensare a sopravvivere per il giorno dopo. Per questo diciamo che il regime si trova sull’orlo di un precipizio.

(Paolo Rossetti)

