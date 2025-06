Le tensioni tra Iran e Israele, che stanno crescendo tra attacchi e ritorsioni, inducono analisti ed esperti a una riflessione riguardo gli scenari e il rischio di un eventuale allargamento del conflitto. Dalla gittata dei missili iraniani, per capire fino dove possono colpire e chi, ai possibili attentati terroristici di cellule di estremisti islamici: sono diversi i motivi di allarme. Non rassicurano le dichiarazioni dell’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, secondo cui i missili di Teheran sono capaci di colpire anche Roma e Parigi.

Durante una conferenza stampa tenutasi a Roma, il diplomatico ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alle intenzioni dell’Iran. Ha affermato che esistono elementi concreti che indicherebbero un possibile nuovo attacco contro Israele, orchestrato attraverso gruppi alleati di Teheran attivi in Siria, Iraq e in altre aree della regione.

Secondo le sue dichiarazioni, il piano richiamerebbe per modalità e obiettivi l’operazione messa in atto il 7 ottobre. L’obiettivo? Distruggere lo Stato israeliano secondo Peled, per il quale la minaccia rappresentata dall’Iran è palese e soprattutto non recente. Il problema è che rispetto a prima, ora gli iraniani hanno raggiunto le capacità necessarie per mettere in pratica i loro piani.

Inoltre, ci sono fonti di intelligence che sostengono come sia stato accertato da Usa e AIEA che l’Iran sia in grado di costruire 6 bombe atomiche, altre 3 nei prossimi tre mesi. C’è poi la produzione di missili a destare ulteriore preoccupazione.

IRAN UNA MINACCIA ANCHE PER L’EUROPA

L’ambasciatore israeliano ha messo in evidenza l’enorme capacità distruttiva dell’arsenale missilistico iraniano, spiegando che Teheran ha prodotto centinaia di missili, ciascuno dei quali può trasportare oltre mille chilogrammi di esplosivo. Secondo le sue parole, un attacco coordinato con circa 300 di questi ordigni avrebbe un impatto paragonabile a quello di un’esplosione nucleare.

Riferendosi ai recenti attacchi missilistici diretti contro Israele – fortunatamente neutralizzati dai sistemi di difesa – il diplomatico ha sottolineato come queste azioni abbiano confermato la reale pericolosità della minaccia iraniana. Ha poi aggiunto che l’Iran dispone di un numero consistente di missili in grado non solo di colpire Israele, ma anche di raggiungere capitali europee come Roma, Parigi e Londra. L’arsenale allestito dagli iraniani, dunque, è in grado di colpire fino in Europa.

I missili con la gittata più lunga e più potenti sono i Soumar, che possono montare testate nucleari, capacità al momento non raggiunta dall’Iran. Visto che hanno minacciato tutti gli alleati di Israele, non ci si preoccupa solo dei missili, ma anche di attentati terroristici. Non a caso le forze di sicurezza del nostro Paese hanno fatto scattare l’allerta non solo a Roma, ma anche in luoghi simbolo e che rappresentano Israele. Nel frattempo, il ministro dell’Interno Piantedosi ha convocato un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per rafforzare i dispositivi di sicurezza per tutti gli obiettivi sensibili, in relazione all’escalation in atto.