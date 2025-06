Iran: dopo la guerra con Israele parte la repressione interna, 705 arresti e 3 esecuzioni. Aumentano i controlli nelle aree curde e ai confini

L’Iran, nonostante il cessate il fuoco con Israele ma non ha abbassato la guardia, anzi: nei giorni successivi alla tregua, il governo ha dato il via a una vasta operazione di sicurezza interna che coinvolge decine di province, con un’attenzione particolare rivolta alle aree curde del Paese e ai confini, dove la tensione sociale e politica resta altissima.

Secondo quanto riferito da funzionari e attivisti, sono almeno 705 le persone arrestate con accuse legate alla sicurezza o alla politica, mentre i posti di blocco si sono moltiplicati nelle città e lungo le principali vie di accesso, anche nei pressi dei confini con Iraq, Azerbaijan e Pakistan; in questo nuovo scenario post-bellico, le autorità sembrano più preoccupate dal rischio di disordini interni che da eventuali attacchi esterni e stanno concentrando le risorse sul contenimento del dissenso, ritenendo possibile la presenza di infiltrazioni da parte di gruppi oppositori, separatisti o agenti stranieri.

Il risultato è un clima di sospetto e sorveglianza che tocca anche le comunità più periferiche in quanto diverse fonti parlano di perquisizioni casa per casa, controlli ai telefoni personali, arresti senza mandato e interrogatori; tre esecuzioni sono avvenute nella città di Urmia, vicino al confine turco, secondo quanto riportato da media ufficiali e confermato da gruppi curdi per i diritti umani, che affermano che le vittime appartenevano tutte all’etnia curda e, inoltre, in diverse zone come Kermanshah e Sanandaj, le Guardie Rivoluzionarie avrebbero rafforzato la loro presenza militare occupando scuole, chiudendo arterie stradali e trasferendo truppe in punti strategici, anche evacuando intere aree industriali vicine le loro caserme per ragioni di sicurezza interna.

Intanto l’Iran continua a negare ogni repressione interna, sostenendo che le misure adottate servono a evitare infiltrazioni terroristiche e a garantire la stabilità nazionale, ma nelle strade cresce la tensione e la paura di un ritorno alla stagione degli arresti arbitrari, mentre l’attenzione internazionale, almeno per ora, sembra concentrarsi altrove.

Iran, controllo militare e repressione politica dopo il conflitto: minoranze nel mirino e confini blindati

L’Iran in questo momento rappresenta un terreno caldissimo non solo per il conflitto con Israele ma anche per le conseguenze che si stanno manifestando all’interno del Paese mentre la guerra sembra momentaneamente sospesa, sul fronte interno le autorità stanno muovendosi con determinazione per impedire che si sviluppino proteste o forme di opposizione organizzata, in particolare nelle regioni popolate da minoranze come curdi e baluci, storicamente considerate instabili.

A parlare di questa nuova fase sono sia fonti ufficiali sia attivisti, che confermano come la Guardia Rivoluzionaria, supportata dalle milizie paramilitari Basij, abbia rafforzato i pattugliamenti, le operazioni di controllo e i trasferimenti di truppe nelle aree a rischio e, la repressione, secondo quanto emerso, non riguarderebbe soltanto manifestazioni pubbliche ma anche il controllo pervasivo delle persone, delle comunicazioni e dei movimenti nelle città i più sensibili.

L’Iran continua quindi a far leva sulla sicurezza nazionale come giustificazione per rafforzare la presenza militare anche nelle scuole o lungo le principali arterie stradali, trasformando alcune province in zone controllate con regole straordinarie: chi vive in queste aree racconta di barriere, fermi improvvisi e ricerche fisiche anche invasive e a questo si aggiungono gli arresti di esponenti di partiti curdi come il KDPI, il PJAK e Komala, che denunciano anche la sparizione di propri membri e la distruzione delle sedi.

La Repubblica Islamica, secondo la narrazione governativa, si starebbe difendendo da nemici interni ed esterni: tra i primi, i separatisti e i dissidenti politici, tra i secondi, gli agenti israeliani e gli oppositori in esilio come i Mujahideen del Popolo, ma la repressione sta colpendo anche attivisti pacifici e cittadini che non fanno parte di alcun gruppo armato, chi ha partecipato alle proteste del 2022 ora preferisce restare in silenzio per timore di nuove condanne.

L’assenza di proteste di massa non significa consenso, ma piuttosto timore e rassegnazione: l’Iran sta affrontando una fase delicata, in cui la repressione diventa lo strumento per mantenere l’equilibrio politico, mentre la tensione rimane costante e rischia di esplodere nei prossimi mesi se non dovessero arrivare segnali di apertura o allentamento delle misure di controllo.