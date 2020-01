Iran-Usa, Terza Guerra Mondiale/ Trump “no ritiro truppe da Iraq”. Ue divisa su tutto

La chiamiamo “terza guerra mondiale” non tanto per una malcelata dietrologia “guerrafondaia” ma per il forte rischio di “contagio globale” che dal Medio Oriente rischia di scagliarsi contro l’Occidente, la Russia e la Cina nei prossimi mesi a venire dopo lo scontro in atto tra Usa e Iran. La morte del generale Soleimani – oggi la sepoltura a Kerman con ancora prevista folla oceanica di sciiti come vista ai funerali ieri a Teheran – continua a rimettere benzina sul fuoco già altissimo tra le due superpotenze, con l’Iraq come costante “teatro” dello scontro tra l’altro diviso al proprio interno proprio per la supremazia interna tra curdi-sunniti e sciiti. Le novità di giornata, oltre alle costanti minacce che arrivano dalla Casa Bianca sulla reazione «spropositata» qualora l’Iran decidesse di contrattaccare, giungono dal Pentagono: nelle scorse ore era divenuta pubblica una lettera dei vertici militari Usa in merito all’imminente annuncio dell’addio dall’Iraq di tutte le truppe americane. Ebbene, questa mattina il capo del Pentagono Mark Esper ha smentito su tutta la linea spiegando «non c’è stata assolutamente alcuna decisione di lasciare il Paese». La missiva era solo una bozza non firmata e finora mai formulata che mirava «all’aumento del livello di movimento di truppe, ma non doveva essere inviata». Al netto di capire chi abbia avuto il vantaggio di far uscire una lettera così in un momento così delicato come quello tra Usa, Iran e Medio Oriente, le acque sia interne agli Stati Uniti che nell’Occidente si muovono pericolosamente.

TERZA GUERRA MONDIALE: UE DIVISA SU USA E IRAN

In primis, il Pentagono smentisce direttamente il proprio Presidente Donald Trump e in merito alla possibilità paventata dal tycoon di colpire 52 siti culturali iraniani (lo stesso numero degli ostaggi Usa nel famoso assedio all’ambasciata di Teheran del lontano 1979, inizio della Rivoluzione degli Ayatollah in Iran) afferma «gli Usa rispetteranno le leggi dei conflitti armati». In secondo luogo, l’Ayatollah Khamenei esce direttamente allo scoperto e annuncia che ogni rappresaglia di rivalsa contro gli Stati Uniti dovrà essere esercitata da forze iraniane e non da alleati o “contractors” sparsi in Medio Oriente; terza e ultima “novità” riguarda la posizione finora “impotente” dell’Unione Europea e in generale dello stesso Onu. Con il teatro di scontro in Libia da un lato e la potenziale terza guerra mondiale pronta ad esplodere in Iraq e Iran, Bruxelles non riesce a trovare una linea comune tra i principali leader europei come dimostrano le dichiarazioni sparsi e “contrarie tra loro” di Macron, Merkel, Conte e Boris Johnson: Ursula von der Leyen afferma «bisogna percorrere la via della saggezza e non dell’escalation» ma al momento il peso giocato dall’Europa è davvero basso e rischia di rimanere inascoltato. Da ultimo, il Ministro degli Esteri di Teheran Zarif arriva a condannare le Nazioni Unite per non aver ancora convocato un Consiglio di Sicurezza sull’attacco a Soleimani: non solo, afferma che gli Usa avrebbero rifiutato di rilasciargli un visto per partecipare alle riunioni Onu a New York «Temono che qualcuno venga negli Stati Uniti e riveli la realtà».

