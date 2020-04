Iran vs Trump: “Coronavirus per fini politici”/ “Sanzioni economiche come un virus”

L’emergenza coronavirus sta colpendo il mondo interno ma non mancano gli episodi di tensione tra le super potenze. E’ il caso dell’Iran, che ha messo nuovamente nel mirino il presidente Usa Donald Trump. Come riportato dall’agenzia di stampa Irna, il ministro degli Esteri Javad Zarif ha accusato il capo della Casa Bianca di sfruttare l’emergenza Covid-19 per scopi politici. «Mai abbiamo assistito nella storia a un così atroce utilizzo di una catastrofe umanitaria per vendetta e per diffondere odio a fine politico come sta facendo l’attuale presidente americano». Il ministro iraniano ha poi aggiunto: «Per fare sì che gli sforzi producano frutti e affinchè il mondo torni alla vita normale, dobbiamo credere che tutto il pianeta Terra è un campo di battaglia, qualunque Paese venga sconfitto porterà alla sconfitta del mondo intero».

IRAN VS TRUMP: “USA CORONAVIRUS PER FINI POLITICI”

Nelle scorse ore il ministro degli esteri di Teheran ha poi tenuto a precisare che l’Iran «non inizia guerra, ma dà lezioni a coloro che lo fanno», evidenziando che l’Iran «ha amici e non delegati». Ricordiamo che non più tardi di ieri un consigliere del presidente Hassan Rouhani aveva affermato che le sanzioni Usa contro Teheran rappresentano «un’ulteriore diffusione del virus nel Paese, che equivale a un’ulteriore diffusione del virus negli Stati Uniti». Hesameddin Ashena, numero uno del Center for Strategic Studies iraniano, ha poi invitato Washington a lottare insieme contro l’epidemia: «Se non combattiamo a livello globale, non batteremo mai questo virus». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla possibile replica di Donald Trump, senza dimenticare che lo stesso Zarif a inizio marzo lo aveva accusato di voler impoverire l’Iran così da togliergli le risorse necessarie per combattere il coronavirus.



