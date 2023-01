Ireland Baldwin: “Gravidanza dura”/ “Ho idioti in famiglia”: stoccata al padre Alec?

Ireland Baldwin è incinta, come ha annunciato lei stessa lo scorso 31 dicembre 2022, ma la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin non sta affrontando la gravidanza in maniera serena. A renderlo pubblico è stata la stessa giovane, pubblicando un lungo sfogo sul suo profilo Instagram: “La gravidanza è difficile. Assorbe così tanto da te, non ero pronta. Ho sempre desiderato avere un figlio mio con qualcuno che mi trattasse bene e che mi amasse incondizionatamente, ma ho sottovalutato quanto sarebbe stata dura per il mio corpo e per la mia mente. Fatico ad adattarmi ai cambiamenti, al corpo che si modifica, ai dolori…”.

A livello emotivo, Ireland Baldwin ha affermato di sentirsi “come se il mio cervello e i miei pensieri andassero in guerra ogni singolo giorno… Mi dicono che quando nascerà il bambino non dormirò più, ma io non dormo già adesso! Sono esausta e demotivata. È dura sentirsi soli. Senza il mio compagno avrei già perso la testa”. Poi, spazio a una frecciata rivolta alla sua famiglia d’origine, che non le manifesterebbe il proprio supporto.

IRELAND BALDWIN: “IDIOTI IN FAMIGLIA!”

Nel prosieguo del suo intervento a mezzo social, Ireland Baldwin ha spiegato a chiare lettere che è “difficile non poter essere vicini ai familiari perché vivono lontani o sono idioti con cui non voglio avere niente a che fare”. La modella 27enne non ha fatto riferimenti maggiormente espliciti, ma in molti hanno pensato che il destinatario dell’ultimo pensiero possa essere il padre Alec Baldwin, appena incriminato per omicidio colposo per la sparatoria sul set del film “Rust”, sul quale è morta Halyna Hutchins, direttrice della fotografia.

Detto ciò, Irene Baldwin ha comunque precisato di essere elettrizzata all’idea di diventare madre, concludendo: “Vale la pena affrontare tutto ciò, ma va bene anche ammettere quanto possa essere difficile e spaventoso, così come va bene essere tristi e felici allo stesso tempo. Non siete sole”.











