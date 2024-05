Irene, Adelmo Blue, Alice, figli Zucchero/ “La gente lo vede un po’ pazzarello: è proprio così”

Non solo uno dei cantautori di maggior successo a livello mondiale, Zucchero Fornaciari è anche padre di tre splendidi figli. Si tratta di Irene, Adelmo Blue e Alice, i tre figli di Zucchero Fornaciari nati dall’amore con la prima moglie Angela Figliè e con la compagna Francesca Mozer. La primogenita Alice Fornaciari è nata nel 1981 e si è affermata come designer. La prima figlia di Zucchero, infatti, è una disegnatrice e creatrice di gioielli e da tempo ha aperto un suo negozio a Sarzana, in provincia di La Spezia. Proprio la figlia d’arte parlando delle sue creazioni ha dichiarato: “tutti i gioielli li disegno io, utilizzando alluminio, ottone e perline. È sempre stata la mia passione”. Non solo, Alice è anche una grande appassionata di fotografia ed è fidanzata con Alessandro Tonarelli.

La seconda figlia di Zucchero si chiama Irene Fornaciari. Classe 1983, Irene ha seguito le orme del papà visto che è una cantante. Nel 1998, infatti, debuttato col brano “Karma” duettando proprio con il papà e successivamente ha lavorato alla colonna sonora di Spirit – Cavallo Selvaggio. Non solo, nel 2009 Irene Fornaciari è approdata al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, mentre l’anno dopo è tra i Big del Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Il mondo piange”. Ad oggi ha pubblicato quattro studio album. Ha partecipato 4 volte in gara Sanremo: l’ultima risale al 2016 con il brano “Blu”.

Proprio Irene Fornaciari, la seconda figlia di Zucchero, dalle pagine del Corriere della Sera parlava così del padre: “con lui ho sempre passato solo i weekend. Da piccola mi portava nei maneggi e andavamo a cavallo”. La figlia d’arte parlando del musicista ha aggiunto: “la gente lo vede un po’ pazzarello: è proprio così!”. Dopo Alice ed Irene Fornaciari, nati dalla prima relazione con la ex moglie Angela Figliè, Zucchero si innamora di Francesca Mozer da cui ha il terzo figlio Adelmo Blue Fornaciari. Classe 1998, Adelmo Blue Fornaciari è il piccolo di casa. Il ragazzo porta il nome de padre e anche lui ha cercato di seguire le orme del padre, ma nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver tentato una carriera nel mondo della recitazione, Adelmo Blue Fornaciari si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dove si è laureato presso l’università LUISS di Roma ed oggi lavora nello Studio Legale Tinelli.











