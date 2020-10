Irene Bellini, moglie e figlie Roberto Giacobbo/ Lui: “Ricordo ancora quando la vidi”

Irene Bellini è la moglie Roberto Giacobbo, il conduttore e divulgatore scientifico ospite della nuova puntata di Verissimo. Un amore importante nato per puro caso ad una cena di amici in comune. A rivelarlo è stato proprio il volto noto di “Freedom – Oltre il confine” che durante una intervista ha ricordato il primo incontro con quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita. “Ho conosciuto mia moglie Irene nell’88, a una cena di amici, un gruppo di giovani della Rai. Una di quelle cene dove ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. Irene arrivò un ritardo, andai io ad aprire la porta. Ricordo perfettamente il primo fotogramma di quando la vidi” – ha detto il conduttore che qualche anno dopo con Irene si è anche sposato. Dal loro matrimonio sono nate anche tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Ma chi è Irene Bellini? Classe 1962, Irene è nata il 22 maggio e proprio come il marito lavora in ambito televisivo. Dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza, Irena ha cominciato a lavorare nel mondo della televisione come autrice di programma collaborando sia con la Rai che con La7. Tra i suoi programmi c’è anche Stargate – Linea di confine condotto proprio dal marito Giacobbo. Non solo autrice televisiva, ma anche autrice di diversi saggi dedicati al mistero come “L’Atlante dei misteri” e “Il segreto di Shakespeare”.

Roberto Giacobbo e Irene Bellini: “le figlie abbiamo voluto farle vicine”

Roberto Giacobbo e Irene Bellini hanno parlato della loro storia d’amore e del loro matrimonio a Tv2000 soffermandosi anche sulla figlia e sul perchè hanno, volutamente, deciso di farle vicine. “Ecco la cosa che abbiamo voluto fare è farli vicino in modo tale che loro potessero parlare tra loro e devo dire che abbiamo indovinato” – dice Giacobbo – “figli si nasce e genitori si diventa, abbiamo fatto 3 figlie in 4 donne; adesso sono 3 donne coetanee, si sostengono e sono una forza: si completano”. Le tre figlie Angelica, Giovanna e Margherita, infatti, sono cresciute insieme con la madre che ha sottolineato: “sono stata fortunata, le bambine hanno sempre avuto priorità nella mia vita”.



