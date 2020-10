Irene Cala Escalera, chi è?/ Fame e Flashdance.. What a Feeling i suoi successi

Irene Cala Escalera, chi è?

Irene Cara Escalera. Questo nome per molti non significa niente ma altri ancora sanno bene che è sua l’ugola d’oro che ha reso grandi canzoni come Fame e Flashdance… What a Feeling, la stessa che le permise di portare a casa l’Oscar per la migliore canzone. Irene Cara Escalera sarà a suo modo protagonista questa sera di Tale e Quale Show 2020 perché una delle concorrenti vip, Giulia Sol, è stata chiamata a interpretarla portandola sul palco calandosi nei suoi panni e cantando un mix delle sue canzoni più famose. Ma chi è Irene Cara Escalera? Classe 1959, è un’attrice, ballerina e cantante americana di origine africane, cubane e portoricane.

Irene Cala Escalera, non solo Fame e Flashdance.. What a Feeling

Nata nel Bronx l’attrice e cantante ha saputo mettere dentro le sue canzoni e la sua musica tutta l’energia dell’etnia che le scorrono nelle vene e già dall’età di tre anni ha calcato i suoi primi palcoscenici in veste di modella e poi a cinque anni ha iniziato a lanciarsi in lezioni di danza e recitazione proprio grazie al sostegno della sua famiglia che ha sentito in lei subito la verve giusta per fare alcune cose. A soli nove anni proprio lei ha pubblicato il suo primo album, Esta es Irene inciso in spagnolo, e anche uno in inglese dedicato ad un mix di canzoni natalizie. Lo stesso anno, un anno d’oro, non c’è che dire, ha fatto anche il suo debutto a Broadway nel musical Maggie Flynn al fianco di Jack Cassidy. Nel 1970, a soli 11 anni ha debuttato in una serie tv, Love of Life, dando il via anche alla sua carriera televisiva. Irene Cara Escalera è in attività anche oggi dedicandosi ai live e alla musica dal vivo dopo una lunga parentesi al cinema. E la sua vita privata? È stata sposata dal 1986 al 1991 co Conrad Palmisano, stuntman e regista.



