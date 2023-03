Irene Capuano, chi è la compagna di Francesco Arca/ I figli Maria Sole e Brando

Irene Capuano: il primo incontro con Francesco Arca

Francesco Arca, protagonista della fiction “Resta con me”, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 10 marzo, di Oggi è un altro giorno. L’attore è legato da anni a Irene Capuano, con cui ha avuto due figli: Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018. L’inizio della loro relazione non è stato facile: “Mi sono fidanzato la prima volta con Irene alla vigilia della mia partecipazione a Uomini e donne, ma c’eravamo lasciati dopo un anno.

Ci siamo rimessi insieme nel 2010, ma è durata fino al 2011. Poi, dopo tre anni di lontananza, nel settembre 2013, è scoppiato di nuovo, per la terza volta, l’amore tra noi. Come dire che la fiamma ora arde di più”, ha raccontato Arca al settimanale F. Al termine della sua partecipazione a Uomini e Donne, Arca scelse Carla Velli, ma la loro storia durò solo qualche mese.

Irene Capuano: la malattia dopo i parti

Irene Capuano, 44 anni, nel 2006 ha partecipato Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice per Fernando Vitale, che però non scelse nessuna delle corteggiatrici che si erano presentate per lui. Qualche mese fa Irene Capuano è stata operata per una fastidiosa condizione clinica, la diastasi dei muscoli retti addominali: una patologia che colpisce circa il 30% delle donne che hanno partorito. Questa patologia consiste nella separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale: “Finamente dopo 4 anni di visite, incontri, dottori, dolori addominali, schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto, paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita. Finalmente ho preso coraggio e, per tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema, vi dico non abbiate paura, affidatevi ad un medico serio, umano e competente come ho fatto io e che possa tranquillizzarvi”, ha scritto su Instagram alla vigilia dell’intervento che è durato 3 ore.

