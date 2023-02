Irene Capuano, compagna Francesco Arca/ L’amore e la nascita dei figli

Irene Capuano e Francesco Arca: 10 anni d’amore

Irene Capuano è la compagna di Francesco Arca. Un amore che dura da più di dieci anni suggellato dalla nascita di due splendidi figli: Maria Sole nel settembre 2015, seguito dal secondo figlio Brando Maria, dato alla luce da Irene invece nell’aprile 2018 a Roma. La coppia è più unita e innamorata che mai e la Capuano è arrivata nella vita dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo due storie d’amore importanti; la prima con Laura Chiatti e poi con Anna Safroncik. Dal 2013 la vita di Francesco Arca è strettamente legata a quella di Irene. Ma chi è la compagna di Francesco Arca?

Francesco Arca/ "Uomini e Donne? Ero incosciente. Oggi mi sento a mio agio sul set"

Classe 1978, Irene Caputo si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo per aver partecipato nelle vesti di corteggiatrice al programma cult “Uomini e Donne”. In quell’occasione però non era andata per corteggiare Francisco Arca, ma Andrea Vitale. Una partecipazione che le ha regalato una certa notorietà aumentata quando è stata fidanzata con Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto. Poi l’incontro con Francesco Arca con cui fa coppia fissa da circa 10 anni.

Francesco Arca ospite a Sanremo 2023/ Il nuovo ruolo dell'ex Uomini e donne

Irene Capuano, la malattia della compagna di Francesco Arca

Irene Capuano, la compagna di Francesca Arca, negli ultimi mesi ha parlato apertamente della sua malattia mostrandosi sui social. ” Finamente dopo 4 anni di visite, incontri, dottori, dolori addominali, schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto, paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita – scrive nella foto postata sui social in cui ha deciso di mostrare la pancia dopo due gravidanze.

“Finalmente ho preso coraggio e, per tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema, vi dico non abbiate paura, affidatevi ad un medico serio, umano e competente come ho fatto io e che possa tranquillizzarvi” – ha detto la compagna dell’attore che sui social ha raccontato e condiviso il suo percorso di rinascita: “vi aggiornerò passo dopo passo e spero di dare coraggio a chi ancora non lo ha”. Ricordiamo che due sono i figli nati dall’amore con Francesco Arca: Maria Sole e Brando, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2018 a Roma.

Francesco Arca: "Non sono maschio alpha. Ho accolto le mie paure"/ Laura Chiatti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA