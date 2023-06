Irene Capuano è incinta: primo figlio dal fidanzato Christian/ L’annuncio dell’ex Uomini e Donne

Irene Capuano annuncia la sua prima gravidanza

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. In attesa della nascita della prima figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, l’ex corteggiatrice Irene Capuano ha annunciato di essere in dolce attesa. Irene è stata una delle protagoniste più amate delle scorse edizioni di Uomini e Donne. La Capuano è stata una corteggiatrice di Luigi Mastroianni con cui ha avuto una storia che è poi finita. Tornati entrambi single, lui ha ritrovato l’amore con Anna con cui ha avuto un bambino e Irene con Christian , imprenditore e fondatore di Cg Motors con cui, un anno fa, ha acquistato una casa ponendo così le basi per l’inizio di una storia importante e stabile.

A distanza di un anno dall’inizio del nuovo capitolo della loro vita è così arrivato l’annuncio di Irene Capuano che, con un video in cui mostra delle scarpe da bambino e l’ecografia, ha annunciato di essere in dolce attesa.

Le parole di Irene Capuano

Grande emozione per Irene Capuano che, insieme al fidanzato Christian, sta per allargare la famiglia con la nascita del primo figlio. “Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo. Io già ti amo così tanto piccolo/a scricciolo/a. E nel modo più semplice (mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi. La mia assenza di questi mesi è giustificata”, ha scritto l’ex corteggiatrice.

Sotto il video, tanti gli auguri da parte di fan e amici come Claudia Dionigi, Lorenzo Riccardi, Arianna Cirrincione, Martina Nasoni, Veronica Burchielli e tanti altri.

