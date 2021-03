IRENE CAPUANO, FIDANZATA FRANCESCO ARCA/ La dedica social: “Grazie perché sai…”

Si chiama Irene Capuano la fidanzata di Francesco Arca, attore e personaggio televisivo originario di Siena ospite oggi pomeriggio della nuova puntata di Verissimo. Sia Irene che Francesco hanno raggiunto la notorietà tra il 2005 e il 2007, negli anni della loro partecipazione (rispettivamente come corteggiatrice e tronista) a Uomini e donne. Nell’edizione di Irene, il tronista era Fernando Vitale, che però lasciò il programma senza fare la sua scelta. La ragazza riuscì comunque a distinguersi e iniziò così la sua scalata verso il successo nel mondo dello spettacolo. Per un periodo, Irene ha lavorato come modella, ma adesso è probabile che si dedichi quasi esclusivamente agli impegni da mamma. Insieme a Francesco, infatti, ha avuto due figli: Maria Sole, di sei anni, e Brando Maria, di tre. “Il suo arrivo mi ha reso fin da subito consapevole che tutto non sarebbe stato più lo stesso”, ha dichiarato Irene via social dopo la nascita della primogenita. Sempre su Instagram, l’ex modella ha scritto: “È piccola, ma fa cose incredibili, ti sembra che stia crescendo velocemente”. E sul suo approccio alla maternità: “Ti accorgi che ti ha cambiato la vita quando stai lontano da casa e non vedi l’ora di vederla, quando addormentandoti vuoi sentire il suo respiro… quando torni e ti sorride dicendo, a modo suo, ‘mamma’”.

Irene Capuano e la sua dedica a Francesco Arca

Maria Sole e Brando Maria sono arrivati rispettivamente il 1° settembre 2015 e il 6 aprile 2018. Da allora, Irene Capuano si sente una persona nuova: sono tanti gli scatti dei figli che ‘mamma’ Irene condivide su Instagram, oltre ovviamente a foto di lei e Francesco come coppia. In particolare, in occasione della scorsa festa del papà, Irene ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono l’attore nel suo ruolo più importante: quello di padre. “Al nostro miglior papà… che sai ascoltare”, inizia la dedica. “Ascoltare non per legittimare le richieste più assurde dei figli, non per concedere sempre ai figli tutto ciò che chiedono. Quella è la strada più facile per costruire l’illusione della paternità. E per rendere un figlio fragile. I Nuovi Padri ascoltano e chiedono ‘come stai’ a un figlio, perché sanno che solo ascoltando profondamente il mondo dell’altro, e imparando a decentrarsi, potranno essere degli uomini migliori. Dei Padri migliori… e per questo grazie perché ci metti anima e cuore sempre”. Prima di Francesco, Irene ha avuto diversi fidanzati celebri, tra cui il cantante degli Zero Assoluto Thomas De Gasperi e l’ex gieffino Alessandro Tersigni.

