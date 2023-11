Irene Capuano mamma: nato Nicholas/ Primo figlio dal fidanzato Christian Galletta per l’ex Uomini e Donne

Irene Capuano mamma per la prima volta

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora con un fiocco azzurro. Irene Capuano, ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni che la scelse al termine del suo percorso sul trono, è diventata mamma per la prima volta. La Capuano ha messo al mondo il piccolo Nicholas, frutto del suo amore con il fidanzato Christian Galletta. Il dolce annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Irene che ha pubblicato una dolcissima foto con la manina del piccolo, la sua e quella del compagno. “Qui qualcuno ha deciso di arrivare un po’ in anticipo! Benvenuto amore della nostra vita”, ha scritto la neomamma in un post condiviso con il compagno.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 novembre: Gemma Galgani ci riprova con Silvio

Il nome del piccolo era stato già svelato da Irene nelle scorse settimane. Sui social, infatti, dopo aver annunciato la gravidanza, ha condiviso tutte le sue emozioni mostrando tutto ai fan che hanno continuato a seguirla dopo Uomini e Donne.

Gli auguri per Irene Capuano e Christian Galletta

Dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni, Irene Capuano ha ritrovato l’amore accanto a Christian Galletta con cui fa coppia fissa da tre anni. Lo scorso giugno, la coppia aveva annunciato la gravidanza scatenando l’entusiasmo dei followers dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, oggi, hanno inondato di auguri la prima foto del piccolo Nicholas.

Uomini e donne: Alessio e Claudia chiudono i rapporti/ La svolta la trono over é inaspettata!

Oltre agli auguri dei fan, sono arrivati puntuali anche quelli di altri volti noti del programma di Maria De Filippi. “Auguri amici miei, benvenuto principino. Dai che Maria Vittoria ti vuole conoscere!!!! Vi voglio bene”, ha scritto Claudia Dionigi che, con Lorenzo Riccardi, ha formato una famiglia con la nascita della piccola Maria Vittoria. Un cuore rosso, invece, da parte di Andrea Cerioli che diventerà papà per la prima volta tra pochi mesi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA