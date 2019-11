Irene Capuano piange per Francesco Arca/ “Contenta quando bacia un’altra donna se…”

Irene Capuano, la compagna di Francesco Arca e mamma dei suoi figli, piange su Instagram per il finale de L’Isola di Pietro 3. La fiction di canale 5 si è conclusa con il lieto fine tra Elena e Valerio che hanno deciso di provare a stare insieme suggellando la scelta con un bacio mozzafiato che ha emozionato non solo i fans della fiction interpretata da Gianni Morandi, ma anche la stessa Irene Capuano che ha voluto condividere ciò che ha provato sui social. “È’ finita questa serie dell’Isola di Pietro 3.. eh questi sono i miei occhi. Ebbene sì mi sono commossa. Questa scena finale (chi l’ha visto sa di cosa parlo) mi ha emozionato tanto… E pensare che c’è Francesco Arca (Valerio) e Chiara Baschetti (Elena) che si ritrovano, si abbracciano e si baciano ed ero felice nel rivederli insieme…. (fate voi…) Vi rendete conto?“, scrive la Capuano che, da anni, condivide la propria vita con Francesco Arca.

IRENE CAPUANO: “NON SONO GELOSA DI FRANCESCO ARCA QUANDO BACIA ALTRE DONNE SUL SET”

Irene Capuano è, dunque, la prima fan di Francesco Arca. L’influencer ha così risposto anche alle domande dei fans che le chiedono se sia gelosa delle scene d’amore di cui il compagno è protagonista. “Ecco quando mi chiedete ma non ti dà fastidio quando Francesco bacia un’altra quando lavora? La risposta è no”, scrive Irene che poi aggiunge – “Quando si tratta di professionisti, di attori bravi di finzione che sembra realtà (ma non lo è) e lascia trasparire emozioni che lasciano il segno!”. La Capuano, infine, spiega il significato dei suoi occhi lucidi: “Le mie lacrime sono anche di gioia.. Un lavoro finito, andato benissimo, tanti sacrifici ci sono dietro un lavoro così lungo, la lontananza dalla famiglia (5mesi), tante ore a ripetere il copione, dizione“. Poi si lascia andare a parole ricche d’amore per il compagno che, nonostante il successo e gli impegni, non solo non ha mai fatto mancare la sua presenza ai figli, ma è rimasto sempre umile e semplice: “sveglie all’alba per poi stare con i bambini e non fargli perdere ulteriori minuti ed ore con il loro papà…giorni di alti e di bassi… ma poi tutto questo viene ripagato quando la gente lo ferma per strada e gli fa tanti complimenti e lui ringrazia sempre, sorride perché sa che è grazie a tutto il pubblico che lo segue e che segue i suoi lavori che è ancora lì e continua il suo percorso con umiltà e tanta forza di volontà contro pregiudizi ed ostacoli che supera a testa alta!“, conclude.





