Irene Capuano presto mamma per la prima volta/ L’ex Uomini e Donne svela il nome scelto e…

Irene Capuano: countdown per la nascita del primo figlio

Tra le corteggiatrici delle scorse edizioni di Uomini e Donne c’è sicuramente Irene Capuano che, pochi mesi fa, ha annunciato di aspettare il primo figlio dal compagno Christian Galletta, conosciuto lontano dalle luci dei riflettori. Un amore importante quello che sta vivendo la Capuano che, presto, diventerà mamma per la prima volta. Sui social, l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, condivide pensieri e riflessioni sulla gravidanza. Come tutte le coppie che aspettano un bambino, anche Irene e il compagno Christian hanno affrontato l’argomento più spinoso ovvero quello relativo al nome.

“Sapete che io ho la passione per ‘Sofia’. Niente, lui Sofia proprio non lo accetta. […] Quindi ho trovato un secondo nome, breve perché mi piacciono brevi come il mio: Greta. Greta mi piace tantissimo. Invece il maschietto lascio fare a lui. A lui piace Niccolò, Nicholas. A me piaceva Mattia ma all’inizio andava bene poi non so cosa è successo strada facendo”, ha detto qualche settimana fa.

Irene Capuano svela il nome del primo figlio

Irene Capuano e Christian Galletta, dopo aver scoperto il sesso del primo figlio, hanno svelato sui social anche il nome scelto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventerà così presto mamma di un maschietto e su Instagram ha svelato che si chiamerà Nicholas. Nei post in cui parla della gravidanza, l’ex corteggiatrice, dopo aver svelato il nome scelto insieme al compagno per il suo bambino, si rivolge a lui con il suo nome.

Come accade per altri genitori famosi, anche la Capuano comincerà, poi, a chiamare il proprio piccolo con appellativi vari e dolcissimi? Per ora, il piccolo è solo Nicholas.

