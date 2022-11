Irene Cara è morta: addio alla star di Fame e Flashdance/ L’annuncio struggente

Grave lutto per il mondo del cinema e della musica internazionale. A 63 anni è morta Irene Cara, attrice e cantante che aveva conquistato il grande successo internazionale grazie ai film cult “Fame” e “Flashdance”. La sua voce è stata la colonna sonora di tutti coloro che hanno sognato, negli anni Ottanta, con i brani del musical Fame e del film Flashdance. Nel 1984, in particolare, il suo nome conquistò il mondo come autrice e interprete del brano Flashdance… What a feeling che le permise di vincere l’Oscar per la migliore canzone.

Una voce splendida quella di Irene Cara che si è spenta oggi, a 63 anni, in Florida dove viveva. La causa del decesso, tuttavia, non è stata resa nota dalla famiglia che ha annunciato la sua morte.

L’annuncio della morte di Irene Cara è arrivato dal profilo Twitter dell’artista. A pubblicarlo è stata la famiglia che ha utilizzato parole con cui ha espresso il dolore per la scomparsa di Irene che, con il sorriso, riusciva ad arrivare al cuore di chi la incontrava. “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film”, si legge.

“Non riesco a credere di doverlo scrivere, per non parlare della notizia. Vi prego di condividere i vostri pensieri e ricordi di Irene. Leggerò ognuno di essi e so che lei sorriderà dal cielo. Adorava i suoi fan”, le ultime parole del messaggio.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

