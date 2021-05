Irene Coppola/ “Cavaliere della Repubblica? Sono crollata dall’emozione”

Irene Coppola tra i protagonisti della nuova puntata di Nuovi Eroi, il programma che racconta gli eroi del nostro tempo, ossia cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Uno spaccato reale del nostro Paese che, al di là di tutto, è animato da un profondo senso civico ed esprimono il senso di comunità che definisce una nazione. Tra questi c’è anche la gallipolina Irene Coppola che è stata premiata al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella per il suo impegno durante la pandemia da Coronavirus nella produzione di mascherine e dispositivi di protezione. Definita dalle sue allieve “la maestra dal cuore d’oro”, Irene durante il primo lockdown ha deciso di mettere la sua arte a disposizione del prossimo realizzando a sue spese tantissime mascherine in un momento così drammatico in cui le mascherine erano introvabili.

Irene Coppola e le mascherine trasparenti: “non toglieteci il sorriso”

“I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali” si legge nella nota del Quirinale – “tra di loro, medici, infermieri, ricercatori, operatori del 118, biologi, famacisti, volontari, insegnanti, studenti, imprenditori, tassisti. Irene Coppola ha realizzato, a sue spese, migliaia di mascherine. Ha aiutato una associazione per sordi inventando una mascherina trasparente per leggere il labiale”. Irene Coppola ha aiutato medici, infermieri e volontari. Nelle prime 48h ho prodotto 1000 mascherine, ma dal 4 di marzo a maggio ne ho prodotte 15mila. Questa idea mi è venuta in un momento di tristezza nel mostrare il sorriso. Ok Italia non toglieteci anche il sorriso, almeno sorridiamo. Mi è stata chiesta e mi viene chiesta da tutti i centri per sordi, ma non riesco a fornire tutte le persone che me le chiedono. Il postino ha detto Irene Mattarella ti ha scritto, quando l’ho aperto sono crollata dall’emozione”.

