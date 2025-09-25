Chi sono Irene e Alice, le figlie del cantante Zucchero: una passione comune con una delle due. E poi...

Irene e Alice sono le figlie femmine di Zucchero, nate dalla storia d’amore con la prima moglie Angela Figliè. La coppia si separò poco dopo la nascita di Irene e poi, il cantautore emiliano ha incontrato Francesca, con cui ancora oggi è felice e innamorato, e dalla quale nel 1999 ha avuto il figlio Adelmo. Per quanto riguarda le donne di casa, cominciamo dalla primogenita Alice, classe 1981. Da papà Zucchero ha ereditato la vena artistica, anche se lei non ha ripercorso le sue orme nel mondo della musica.

Francesca Mozer e Adelmo Blue, chi sono la moglie e il figlio di Zucchero/ "Con lui ho una doppia anima"

Sbirciando in rete, infatti, apprendiamo che Alice Fornaciari si occupa di altro, tra fotografie e disegni. La sorella Irene è arrivata due anni più tardi e rispetto alla primogenita è un po’ più nota poiché anche lei si occupa di musica ed è cantante e attrice. I ben informati ricorderanno le sue partecipazioni a Sanremo, ben quattro, dal 2009 al 2016.

Zucchero, chi è e perché si chiama così?/ La curiosa scelta del nome d'arte: "Oggi mi imbarazza perché..."

Zucchero, la passione comune che lo lega alla figlia Irene: quattro partecipazioni a Sanremo e…

La prima volta Irene Fornaciari entrò senza troppo fortuna nella sezione nuove proposte del Festival di Sanremo, mentre la seconda gareggiò assieme ai Nomadi con la canzone “Il mondo piange”. Poi, ancora, un altro ritorno all’Ariston nel 2012 e infine nel 2016 con la canzone “Blu”. Se con la prima moglie, Zucchero ha avuto due figlie, con la seconda ha avuto soltanto un figlio maschio, il terzogenito Adelmo Blue.

Il prossimo gennaio compirà 26 anni e papà e mamma lo festeggeranno a dovere. Lo scorso 20 marzo si è laureato in giurisprudenza alla Luiss, per la gioia dei genitori che lo hanno sempre sostenuto. Non a caso, il ragazzo, ha condiviso diversi scatti sui propri di quel giorno speciale, condiviso con gli affetti più cari.

Zucchero compie 70 anni: esordi difficili, pensieri di suicidio e rinascita/ Amori, moglie, figli e successi