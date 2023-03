IRENE E DANIELE, STORIA DRAMMATICA A C’È POSTA PER TE/ Gerry Scotti commosso: “Siete un esempio”

È una storia di dolore ma anche di grande forza quella dei fratelli Irene e Daniele a C’è posta per te, rimasti orfani di entrambi i genitori per la medesima malattia. Irene ha deciso di sorprendere suo fratello invitando in studio Gerry Scotti, ancora commosso dalla loro storia. “Mi sento fuori luogo perché è una storia bellissima, nonostante i suoi versanti tremendi. Il legame, l’amore, esce in tutta la sua forza. Siete una magnifica realtà”, ammette Gerry.

Il conduttore quindi svela un aneddoto personale: “Io però sono figlio unico, ho sempre desiderato un fratello o una sorella ma non è mai capitato, quindi mi sono arrangiato. Ho avuto infatti tanti amici, con i quali ho condiviso le vicende della mia vita.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia dei fratelli Irene e Daniele a C’è posta per te

La nuova ed ultima puntata di C’è posta per te 2023 ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi dà il via alla puntata chiamando in studio il suo primo ospite: Gerry Scotti. Il celebre conduttore è la sorpresa che Irene vuole fare al suo fratello minore Daniele. “Sono qua perché ho scoperto che io non sono la sorella maggiore ma la minore, perché non sono stata in grado di proteggerlo e ho scoperto che lui è molto più forte di me”, ha raccontato la ragazza a Maria De Filippi.

Daniele e Irene hanno dovuto affrontare un grave dramma: la morte di entrambi i genitori. Mamma e papà dei due protagonisti di questa storia sono morti a distanza di poco tempo, entrambi della stessa malattia. “Questa sera voglio dire a mio fratello che mi manca, quanto gli voglio bene, quanto è stato forte e che io ci sono per lui”, ha ancora raccontato Irene.

Irene e la sorpresa per il fratello Daniele dopo la morte dei genitori

Daniele ha accettato l’invito di Maria De Filippi e si commuove quando scopre dall’altra parte della busta sua sorella Irene. “Ciao Dani, – inizia lei – sono qui per dirti delle cose che non ho mai detto. Sei sempre stato migliore di me, anche quando la mamma si è ammalata. Tu le sei stato accanto, hai lasciato tutto per lei e anche per papà e ora lo stai facendo con me. Ti voglio un bene dell’anime, anche se non lo dico mai. Sono grata a mamma e papà per avermi dato un fratello speciale come te”.

