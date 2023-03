Irene e Matteo, Matrimonio a prima vista Italia 7/ La scelta vincente degli esperti?

Matteo Riva e Irene Pigneri, gli esperti di Matrimonio a Prima Vista Italia 7 scommettono su questa coppia

Ci sono anche Matteo Riva e Irene Pigneri tra i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7. Una coppia che sulla carta sembra davvero potersi avvicinare alla “perfezione”, con la scelta degli esperti che in questo caso potrebbe regalare al pubblico un lieto fine. Ma cosa sappiamo dei neo-sposi? Prima di addentrarci nelle informazioni biografiche dei protagonisti, evidenziamo quanto emerge dalle puntate andate in onda su Discovery, con Matteo e Irene che sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico.

Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Anticipazioni e coppie: grande novità sulle nozze

Infatti marito e moglie sembrano essere compatibili al cento per cento: lui sensibile e romantico, lei dolce e affettuosa. In comune hanno la condivisione di alcune esperienze negative in grado di consolidare il loro carattere, ma anche molti interessi ed una vicinanza logistica che sembra poter giocare a loro favore. Infatti entrambi vivono a Milano e se dovessero proseguire il loro percorso non avrebbero problemi legati alla distanza.

Mattia e Giulia, Matrimonio a prima vista 7/ Una coppia destinata al divorzio?

Matteo e Irene di Matrimonio a prima vista Italia 7: ecco chi sono

Andiamo ora a conoscere meglio Matteo Riva e Irene Pigneri, indagando sulla loro vita privata. Matteo Riva ha ventinove anni, lavora in banca come consulente. Ama giocare a calcetto e anche prendersi cura della casa. Con la sua Irene, infatti, dividerà vari compiti nel corso di questa avventura, quando dopo il viaggio di nozze accoglierà la ragazza nella sua dimora. Irene Pigneri, invece, ha trentadue anni; lavora come manager e ama la sua famiglia alla follia. Per lei il padre, la sorella e le migliori amiche sono le persone più importanti della sua vita. Purtroppo ha subito una grave perdita nel corso della sua esistenza: la sua mamma non c’è più e questa è una delle esperienze traumatiche condivisa col suo Matteo.

Simona e Gennaro, Matrimonio a prima vista Italia 7/ Episodi surreali e malumori...

A differenza della famiglia di suo marito, Irene ha avuto al suo fianco tutti i suoi cari il giorno delle nozze. Matteo invece ha sofferto un po’ la solitudine e la nostalgia, ripensando appunto all’amata mamma scomparsa. Difficile capire se i due riusciranno ad arrivare al traguardo di Matrimonio a prima vista Italia 7, ma le premesse per questa coppia sono davvero buone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA