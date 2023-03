Irene e Matteo, Matrimonio a prima vista Italia/ Baci e carezze: è esploso l’amore?

Irene e Matteo di Matrimonio a Prima Vista, l’idillio continua dopo le emozioni in luna di miele?

Irene e Matteo rappresentano la coppia più promettente di questa nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista. Che tra i due ci fosse un legame ed un feeling interessante si è capito fin dal primo incontro. E poi, in luna di miele, le cose sono ulteriormente migliorate, tra sguardi complici e gesti affettuosi. Di sicuro hanno conquistato la simpatia del pubblico che, dopo il colpo di fulmine scoppiato all’altare, ha seguito le evoluzioni della coppia con grande trasporto. E nella vacanza a Sharm El-Sheik l’alchimia ha toccato livelli inenarrabili, soprattutto rispetto alle altre coppia.

Irene e Matteo appaiono più complici che mai, ma ovviamente non è detto che tutto continui a filare liscio. Giustamente i due concorrenti si godono il momento magico e quella chimica naturale che non è passata inosservata nemmeno agli esperti. “Tra noi questo rapporto è venuto abbastanza naturale”, ha confidato lei agli autori nella puntata precedente.

Irene non crede ai suoi occhi: “Matteo? Tutto troppo bello per essere vero”

“E’ tutto troppo bello per essere vero”, le parole di Matteo alle telecamere di Matrimonio a Prima Vista. “C’è una chimica che è venuta abbastanza naturale, quindi è tutto fin troppo bello per essere vero”. Emozioni condivise da cima a fondo, la coppia ha fatto solo passi avanti dal grande giorno del matrimonio. Adesso non resta che capire come procederanno le cose.

Lui sembra osservarla con grande curiosità e soprattutto con gli occhi a cuore, lei ricambia e in tutto queste le esperienze sotto le telecamere di Matrimonio a Prima Vista sembrano eccezionalmente riuscite. Dallo snorkeling nelle acque blu del Mar Rosso mentre ai tramonti romantici in vacanza. Inoltre non sono mancati gli avvicinamenti fisici in queste prime puntate di Matrimonio a Prima Vista, come rivelato dallo stesso Matteo. “lo temevo un po’, ma ormai abbiamo confidenza…”, ha aggiunto. Insomma se non è amore, poco ci manca…

