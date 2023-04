Irene e Matteo stanno insieme o si sono lasciati dopo Matrimonio a prima vista Italia 2023/ La verità…

Irene Pignieri e Matteo Riva: il loro percorso a Matrimonio a prima vista 2023

Irene Pignieri e Matteo Riva sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista 2023: l’unica coppia a decidere di restare sposati terminato il mese dell’esperimento. Irene, 32 anni, originaria di Napoli vive a Milano dove lavora. Matteo, 29 anni, lavora in banca come consulente. Per loro gli esperti hanno calcolato il 93% di affinità. Il giorno del matrimonio, in contemporanea con le altre due coppie, Irene e Matteo si sono piaciuti subiti: nonostante un po’ di timidezza iniziale, i due si sono dati un bacio durante il brindisi.

La loro luna di miele è stata molto romantica, tra baci carezzi e anche il primo rapporto di coppia. I due iniziano anche a pensare alla futura convivenza, senza nascondere qualche preoccupazione. Appena rientrati dal viaggio di nozze, Irene e Matteo si sono divisi per qualche giorno, lei è dovuta partire per lavoro.

Irene e Matteo, gli unici a non aver divorziato

Tornata dalla trasferta lavorativa, Irene si è trasferita a casa di Matteo. Anche per loro qualche problema di coppia: Irene è molto dedita al suo lavoro, forse fin troppo, e a volte trascura il marito. Grazie al dialogo, però, i due riescono a superare le incomprensioni. Irene porta Matteo a Napoli per conoscere la sua famiglia. Il giorno della reunion con le altre coppie di Matrimonio a prima vista 2023, Irene e Matteo sono un po’ a disagio e in imbarazzo perché le altre due coppie non hanno trovato la loro stessa affinità. Pochi giorni prima della scelta Irene e Matteo trascorrono una giornata in compagnia della famiglia di lui: durante il pranzo Matteo esprime i suoi dubbi, legati al lavoro della moglie. Per loro ci sarà un futuro insieme o i timori avranno la meglio?

Irene e Matteo sono ancora marito e moglie dopo Matrimonio a prima vista 2023?

Il giorno della scelta finale Irene Pignieri e Matteo Riva sono stati l’unica coppia a decidere di restare sposati. A differenze dei loro compagni di avventura, sono riusciti a costruire delle basi per portare avanti il loro matrimonio. Questa sera, mercoledì 26 aprile, su Real Time andrà in onda la puntata “E poi…” di Matrimonio prima vista Italia 2023, registrata qualche mese dopo la scelta finale: Irene e Matteo sono ancora sposati o hanno deciso di lasciarsi? I due racconteranno di aver vissuto un momento di crisi subito dopo la fine dell’esperimento, una volta che hanno iniziato a vivere il loro rapporto lontano dalla telecamere. Ma ancora una volta, con il dialogo, sono riusciti a risolvere il momento di difficoltà. A distanza di mesi, quindi, Irene e Matteo sono ancora sposati e possono ormai dirsi innamorati l’uno dell’altra.











