Si chiamano Irene ed Emilio, i genitori di Riccardo Scamarcio, il popolare attore italiano conosciuto anche all’estero. Una carriera internazionale quella di Scamarcio che deve tantissimo alla sua famiglia; una classica famiglia del Sud che ha cresciuto il figlio con principi e valori degni dei nota. I genitori, infatti, sono stati il centro della sua vita circondalo d’amore; una adolescente non semplice quella dell’attore che era molto ribelle e ha trovato nel cinema la sua salvezza. A soli 12 anni, infatti, Riccardo prese la macchina del padre Emilio e andò a sbattere contro un muro; un accadimento che spinse la mamma a far seguire il figlio da un investigatore privato per conoscere i movimenti del figlio.

Il cinema è stato la salvezza di Riccardo Scamarcio che, ospite di Verissimo, ha aperto il suo cuore parlando della mamma Irene a cui è legatissimo: “mia madre dipinge, fa mostre, ha una vita molto attiva da questo punto di vista. La pittura l’ha salvata, un po’ come me col cinema e il teatro”.

L’amore di Riccardo Scamarcio per i genitori Irene ed Emilio

L’arte ha salvato non solo la vita di Riccardo Scamarcio che ha trovato nel cinema la sua ancora di salvezza, ma anche la madre Irene che grazie alla pittura è riuscita a superare momenti di grande difficoltà. Una famiglia molto complice ed unita quella dell’attore che, nonostante la fama internazionale, appena può fa ritorno nella sua Puglia per stare a contatto con la famiglia e con la sua terra. Purtroppo a casa non c’è più il padre Emilio scomparso nel 2017 a soli 64 anni dopo un anno segnato da una terribile malattia.

La scomparsa del padre Emilio ha segnato la vita dell’attore che dalle pagine de Il Messaggero ha raccontato: “la sua morte mi ha fatto paura. E’ stato malato per un anno, gli sono rimasto vicino fino alla fine”.