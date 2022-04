Irene Ethel Mansfield, chi è la moglie del mago Silvan/ “La conobbi…”

Irene Ethel Mansfield e l’incontro con Silvan: “La conobbi mentre…”

Irene Ethel Mansfield è stata la moglie del Mago Silvan. Irene è stata una donna molto riservata che si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Sulla biografia di Irene Ethel Mansfield al momento non abbiamo informazioni esatte ma sappiamo solamente che la donna è nata in Inghilterra e che si è diplomata alla scuola di Belle Arti di Saint Martins. Sembra che la coppia si sia conosciuta proprio a Londra quando l’illusionista Silvan stava per debuttare al Teatro Palladium e mentre Irene invece, si stava occupando della vendita di oggetti di antiquariato per beneficenza. Potremmo definirlo il classico colpo di fulmine seguito da un matrimonio e la nascita di due figli: Sara Olga e Stefano.

Irene Ethel Mansfield è apparsa raramente sul piccolo schermo e una delle sue poche ospitate in tv è stata a Domenica In. Il mago Silvan aveva parlato del loro primo incontro in un’intervista: “È il personaggio che affascina. Ho avuto un debole per il fascino femminile. Mia moglie era molto gelosa. La conobbi mentre vendeva oggetti d’antiquariato per beneficenza. Di una bellezza folgorante. Come oggi. Portava un gibus su un vassoio, venne al tavolino e le feci spuntare dal cilindro una rosa”. La coppia si è sposata negli anni Settanta, nel periodo in cui Silvan va in Inghileterra, precisamente a Londra, per debuttare al Teatro Palladium.

Irene Ethel Mansfield e l’annuncio di Silvan della sua scomparsa: “Continuo a soffrire…”

Irene Ethel Mansfield è venuta a mancare lo scorso anno. Ad annunciarlo era stato il marito Silvan: “Il 28 marzo 2021 la mia adorata moglie si è addormentata per sempre. Continuo a soffrire il dolore più atroce, incommensurabile e insopportabile della mia vita”. Irene Ethel Mansfield aveva accompagnato Silvan nella sua vita di spettacolo per cinquant’anni. Irene era di origini inglesi e ha sempre cercato di vivere fuori dallo star system a cui il marito ha partecipato proteggendo la famiglia da gossip e tabloid. Per quanto grande sia il suo personaggio e il suo prestigio, della vita privata del mago Silvan non si sa molto: non possiede alcun account ufficiale sui principali social network ma spulciando tra le tante pagine fan su Instagram, Facebook e Twitter puoi recuperare diverse clip che lo vedono protagonista. Certo è molto difficile riuscire a reperire notizie sul suo privato e sugli accadimenti più recenti che lo vedono protagonista.

La coppia ha sempre vissuto a Roma. A rivelare qualche dettaglio della vita privata di Silvan è stata qualche tempo fa la figlia Sara Olga Savoldelli in un’intervista concessa al Corriere della Sera. In questa la donna ha spiegato che ciò che si vede durante gli spettacoli e in tv è frutto di un grandissimo lavoro e di anni di esercizio. Pare che il mago non smetta mai di allenare le mani, così da poter essere sempre pronto a stupire il pubblico con i suoi giochi di prestigio.











