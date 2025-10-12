Chi è Irene Ethel Mansfield, moglie di Mago Silvan: insieme da circa 50 anni, è venuta a mancare lo scorso 2021.

Divertire e stupire, due concetti racchiusi nelle gesta del Mago Silvan che fra teatro e tv ha scritto pagine memorabili del mondo dello spettacolo e dell’illusionismo. Non solo la parentesi ampia e variegata riguardante la sua carriera, anche la vita privata del celebre illusionista spicca tra le curiosità degli appassionati e forse qualcuno si è perso le peculiarità della sua storia sentimentale più nota: la moglie di Mago Silvan corrisponde al nome di Irene Ethel Mansfield, conosciuta negli anni settanta e al suo fianco fino alla triste scomparsa del 2021.

Il primo incontro si concretizza a Londra, un primo incrocio di sguardi che è valso una storia d’amore che ha colorato la vita di entrambi per oltre 50 anni. Irene Ethel Mansfield – moglie di Mago Silvan – ha però sempre mantenuto un profilo basso nel corso degli anni preferendo la riservatezza alle luci della ribalta. Tutto cio che sappiamo dipende dai rari racconti del noto illusionista che non si è di certo risparmiato nel raffigurare con pregevoli parole la bellezza del loro matrimonio. “Una bellezza folgorante”, ricorda Mago Silvan di quel primo incontro a Londra: “La conobbi mentre vendeva oggetti di antiquariato per beneficenza”.

Da quel primo incontro negli anni settanta è dunque sbocciato l’amore tra il Mago Silvan e sua moglie Irene Ethel Mansfield; una liaison durata praticamente mezzo secolo e scandita dalla nascita di ben 2 figli: Sara Olga e Stefano. Purtroppo – come anticipato – la bellezza del loro amore è stata spezzata unicamente, e solo dal punto di vista terreno, dalla morte della donna. Lo scorso 2021 è tristemente passata a miglior vita per cause naturali e furono struggenti le parole del celebre illusionista destinate a comunicare la perdita. “La mia adorata moglie si è addormentata per sempre; continuo a soffrire il dolore più atroce, incommensurabile e insopportabile della mia vita”.