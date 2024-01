Irene Ethel Mansfield, moglie Mago Silvan morta nel 2021/ “Era di una bellezza folgorante…”

Irene Ethel Mansfield, chi è la moglie del Mago Silvan: una vita lontana dalla luce dei riflettori

Il mondo della televisione ci ha fatto conoscere personaggi con talenti diversi, con qualità di ogni genere e a loro modo capaci di entrare in empatia con il pubblico. Una larga fetta di spettacolo è stata conquistata negli anni da uno degli illusionisti italiani più apprezzati di sempre, Mago Silvan. Le sue performance sono sempre ricche di allegria e magia e la fama conseguita ha inevitabilmente acceso i riflettori della curiosità anche sulla sua vita privata con particolare riferimento alla sua compianta moglie Irene Ethel Mansfield.

Irene Ethel Mansfield – moglie del Mago Silvan – non ha mai avuto una vita dedicata al mondo dello spettacolo in senso stretto; lontana dalla luce dei riflettori e sempre attenta a proteggere la propria privacy. Per questa ragione non sono molte le informazioni reperibili sul suo conto; la consorte dell’illusionista era originaria dell’Inghilterra. Proprio a Londra pare abbia conosciuto il Mago Silvan con il quale ha poi costruito una famiglia felice condita dalla nascita di due figli: Sara Olga e Stefano.

Mago Silvan, il toccante ultimo saluto per sua moglie Irene Ethel Mansfield: “Il dolore più atroce…”

Come accennato, poche sono state le partecipazioni televisive di Irene Ethel Mansfield; c’ha pensato però suo marito – il Mago Silvan – a raccontarla grazie alcune interviste con parole toccanti e romantiche. “Mia moglie era molto gelosa; la conobbi mentre vedeva oggetti d’antiquariato per beneficenza. Di una bellezza folgorante, come oggi…”. Queste le parole dell’illusionista rilasciate in un’intervista del passato a Domenica In.

Purtroppo, il 28 marzo del 2021 Irene Ethel Mansfield – moglie del Mago Silvan – è passata a miglior vita. Fu proprio l’illusionista a darne il triste annuncio con parole struggenti e dense d’amore. “La mia amata moglie si è addormentata per sempre. Continuo a soffrire il dolore più atroce, incommensurabile e insopportabile della mia vita”.

