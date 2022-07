Irene Fargo, chi è e com’è morta: la lunga malattia/ L’ultimo messaggio prima…

Irene Fargo: chi era e la morte a 59 anni

Irene Fargo è stata una delle voci più belle della musica italiana. Talento sopraffino, con le sue doti canore aveva incantato il pubblico e gli addetti ai lavori ed a lei, ma anche a Antonio Cripezzi dei Camaleonti; Vittorio De Scalzi dei New Trolls, morti recentemente, è dedicata la nuova puntata di Techetechetè in onda questa sera subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Irene Fargo, classe 1962, si chiamava Flavia Irene Pozzaglio. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo e si classificò seconda nella categoria nuove proposte con il brano La donna di Ibsen. La partecipazione a diversi programmi le permette di conquistare una grande popolarità.

Irene Fargo continua a dedicare la sua vita alla musica e, contemporaneamente è anche la protagonista di importati musical come Il ritratto di Dorian Gray, I promessi sposi, Masaniello e Cleopatra. La Fargo è venuta a mancare a soli 59 anni il 1° luglio 2022.

La lunga malattia di Irene Fargo

Com’è morta Irene Fargo? La causa della prematura scomparsa dell’artista non è stata resa nota. Tuttavia, l’agenzia Adnkronos ha parlato di una «lunga malattia». Pochi giorni prima della morte, sul proprio profilo Instagram, l’artista aveva scritto: «La musica viene in soccorso, a supportare l’anima».

La famiglia ha mantenuto il più stretto riserbo sulle cause della morte della Fargo che l’amico Renato Zero, in un lungo post su Facebook, aveva descritto “un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre, dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore”.

