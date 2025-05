Irene Ferri, chi è l’attrice del vicequestore Giovanna Aquarica in Gerri fiction di Rai1

Irene Ferri è il vicequestore Giovanna Aquarica in Gerri, fiction di Rai1 con protagonista Giulio Beranek. I due attorni sono ospiti della puntata di oggi de La volta buona per fornire delle anticipazioni su Gerri ma chi è Irene Ferri? Nata il 29 marzo 1972 a Roma sin da piccola si appassiona al mondo dello spettacolo e nel 1993 fa il suo esordio alla conduzione del programma tv a Tutto Disney, in seguito debutta come attrice in fiction come La strada segreta e Sospetti 2 alternando alla carriera di conduttrice. Il successo arriva nel 2000 quando entra nel cast del film Milonga.

La carriera di Irene Ferri è fatta di una lunga gavetta nel ruolo di conduttrice, attrice sia per il cinema che per la tv e il teatro. Ha preso parte in fiction di successo come Tutti Pazzi per amore e Pezzi Unici, Immaturi-La serie e Che Dio ci aiuti o il più recente Le onde del passato con Anna Valle ed adesso la fiction di Rai Gerri dove interpreta la vicequestore Giovanna Acquarica, una donna forte e determinata con dei solidi ideali di verità e giustizia che prova un debole per l’ispettore e sarà proprio lei ad aiutarlo a scoprire cosa si nasconde nel suo passato.

Irene Ferri vita privata: marito Costanzo Gianni, figli Adriano e Frida e l’aggressione subita in strada: “Colpita alla testa”

Per quanto riguarda la vita dell’attrice, il marito di Irene Ferri è l’imprenditore Costanzo Gianni. I due stanno insieme da più di vent’anni ed hanno due figli, Adriano di 18 anni e Frida nata nel 2012. Dopo anni di relazione la coppia si è sposata con una cerimonia celebrata in Capidoglio nel 2014. Schivi e riservati la coppia non è mai stata al centro del gossip e sono poche anche le dichiarazioni dall’attrice rilasciate sulla sua famiglia, sul marito e figli.



Negli anni scorsi, invece, Irene Ferri ha rotto il silenzio su una brutale e inaspettata aggressione che ha subito per strada. È stata la stessa a attrice a raccontare che mentre si trovava in fila in un edicola per comprare una rivista è stata picchiata senza un motivo: “Sono stata prima fermata da dietro e poi sono stata colpita al volto. Assurdo, non c’è stata nessuna discussione.” riferisce Il Messaggero.

Irene Ferri e il dolore per la morte del papà: “Se ne è andato il giorno dopo la nascita di mio figlio”

Nella vita di Irene Ferri c’è il dolore per la morte del papà, scomparso il giorno dopo della nascita di suoi figlio Adriano. Del suo dramma l’attrice ha parlato nei mesi scorsi ospite da Silvia Toffanin a Verissimo: “E’ stato difficilissimo perché mio figlio è nato il giorno prima. Contenere quel tipo di dolore è un’impresa complicata, perché non ha barriere.” Ha poi aggiunto di essersi sentita come divisa in due parti, da una parte una nuova vita che cresceva dentro di lei e dall’altra il dolore per il papà.