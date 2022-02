Irene Ferri, chi sono i suoi figli Adriano e Frida/ L’attrice:”sono forti, brillanti”

Adriano e Frida sono i figli di Irene Ferri nati dall’amore con il compagno e marito Costanzo Gianni. L’attrice era diventata mamma ancor prima di sposare il compagno di vita, visto che Adriano Gianni è nato nel 2007, mentre la secondogenita Frida Gianni è arrivata nel 2012. La Ferri è una mamma felice, ma anche una moglie e donna innamorata anche se non nasconde di aver sempre delle titubanze a parlare della sua vita privata e sentimentale. Intervistata da Today.it, infatti, l’attrice parlando della sua sfera privata ha confessato: “ho sempre paura a parlarne, perché poi dico ‘ecco, se sanno che a casa va tutto bene me la tirano e divorziamo’. Un segreto è sicuramente quello di cercare bene l’uomo con cui condividere la vita. Il piano era a lungo termine per quanto mi riguardava e anche per lui. Eravamo giovani e non lo sapevamo, ma in qualche modo lo abbiamo intuito ed eccoci qua. Però bisogna cercare eh”.

Non solo, l’attrice ha poi parlato della gioia più grande della sua vita: i figli. “Adriano ha compiuto 15 anni proprio ieri. Li guardo e mi lasciano senza fiato, sono generazioni completamente diverse” – ha sottolineato.

Irene Ferri e il rapporto con i figli: “hanno mille marce in più”

Irene Ferri è legatissima ai figli Adriano e Frida. Una mamma attenta e presenta che intravede in queste nuove generazioni potenzialità davvero enormi. “Hanno mille marce in più, un’altra mente” – ha dichiarato a Today.it soffermandosi poi sulle problematiche legate alla pandemia da Covid- 19 – “questo periodo terribile che viviamo ci angoscia come genitori, siamo sempre lì a chiederci se ce la faranno, come faranno. Ce la faranno perché sono diversi, hanno un’altra mentalità e le loro basi sono su un vissuto diverso dal nostro. Nonostante tutto quello che hanno perso in questi due anni, hanno una straordinaria capacità di reinventarsi e costruire su questo strano presente un futuro che non sarà terrificante come invece lo immaginiamo noi. Di questo sono quasi convinta”.

Infine proprio parlando dei suoi due figli Adriano e Frida ha aggiunto: “mi danno tantissima speranza. Sono forti, brillanti”.

