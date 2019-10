Irene Fornaciari e Massimo Boldi, serata romantica a Roma/ “Un momento meraviglioso”

Si chiama Irene Fornaciari il nuovo amore di Massimo Boldi. La relazione tra l’attore e la commercialista toscana procede a gonfie vele nonostante la differenza di età che li separa – 34 anni per la precisione – e la coppia è stata paparazzata nella prima uscita romantica: il re dei cinepanettoni e la nuova compagna sono stati “beccati” per le vie di Roma più innamorati che mai. Insieme da qualche mese, Boldi e la Fornaciari sembrano già unitissimi e vogliono vivere la loro storia lontano dai riflettori. Contattata dal settimanale di gossip, la 40enne ha spiegato: «Sto vivendo un momento meraviglioso che vorrei preservare con riservatezza». Ma qualche indizio social c’è, basti pensare ad una recente fotografia pubblicata da lei su Instagram: «Accanto a lui mi godo i sorrisi della vita», il lui è ovviamente Massimo Boldi…

IRENE FORNACIARI E MASSIMO BOLDI, L’AMORE TRIONFA

Irene Fornaciari rappresenta un nuovo capitolo della storia di Massimo Boldi, che recentemente aveva ammesso di temere «le donne che mi cercano solo per avere visibilità», ma la bella lucchese gli ha rubato il cuore. L’attore si è infatti trasferito a Lucca per stare il più possibile insieme a lei, mentre Irene lo accompagna quasi sempre agli eventi ufficiali. La buona cucina, il buon vino e gli amici: i due condividono molte cose e il loro amore sembra destinato a durare. Senza dimenticare che la 40enne non ha alcuna intenzione di apparire, rispettando il desiderio di Boldi di avere al suo fianco una donna che non cerca visibilità. Sarà lei la donna della sua vita? Dopo la morte della moglie Marisa Sala, il 74enne è tornato a credere nell’amore: i sentimenti, per il momento, stanno trionfando!

