Irene Fornaciari, ex compagna Massimo Boldi/ Lui la pensa e la figlia lo bacchetta

Irene Fornaciari è l’ex compagna di Massimo Boldi oppure no? La natura del loro rapporto è chiara ormai da tempo ma quello che non si capisce bene è quello che ci gira intorno. Non è la prima volta che si parla della loro relazione tanto discussa, almeno all’inizio, per via della differenza di età, poi invece le cose si sono complicate per quella che sembra essere la mancata benedizione da parte delle figlie che l’attore ha avuto con la sua defunta moglie, l’amata Maria Teresa Selo, morta nel 2004 dopo trenta anni insieme. I due si sono conosciuti durante un viaggio in treno, nel 2018, e già a dicembre del 2019 si parlava di possibile matrimonio e convivenza. A quanto pare, però, le cose non sono andate come previsto e così nell’estate dello scorso anno, Massimo Boldi ha annunciato l’addio alla sua compagna, un “sacrificio” a suo dire necessario per permettere a Irene Fornaciari di avere una vita piena magari con un suo coetaneo.

La frecciatina di Manuela Boldi sui social ad Irene Fornaciari?

Ancora una volta, però, è arrivato il colpo di scena e proprio all’inizio di questo anno, Irene Fornaciari e Massimo Boldi sono di nuovo apparsi insieme pronti a fare shopping. Sembra che l’attore sia innamorato della sua compagna ma che il problema possano essere le sue figlie. In particolare, proprio in uno degli ultimi scatti che Massimo Boldi ha postato nei giorni scorsi su Instagram, foto in cui appare insieme ad Irene Fornaciari, pensando ai vecchi tempi fatti di eventi ed uscite pubbliche, ecco che la figlia Manuela ha subito commentato: “La noia è una brutta bestia”. Frecciatina quindi alla compagna o ex del padre oppure no?

