IRENE FORNACIARI, EX FIDANZATA MASSIMO BOLDI/ “Vivo nella nostalgia di mia moglie”

L’ultima novità rispetto alla vita privata di Massimo Boldi risale a quest’estate. L’attore comico, lo scorso luglio, ha infatti annunciato di aver lasciato la sua ormai ex fidanzata Irene Fornaciari. Della donna, 34 anni più giovane di Boldi (74), “Cipollino” aveva parlato in termini lusinghieri proprio con Mara Venier a Domenica In, nello stesso studio in cui sarà ospite oggi: “Ha dimostrato davvero di volermi bene: venivo da una storia tribolata con un altra donna, era tutto bello ma poi l’incantesimo si è rotto come spesso succede. Irene è stata una freccia rossa e l’ho conosciuta sul Frecciarossa: voleva farmi fare una presentazione di un’opera di beneficenza, ci siamo scambiati i numeri e poi…tutto è nato“. Il rapporto con Irene Fornaciari sembrava ignorare anche la grande differenza d’età tra i due, ma proprio questo fattore, alla fine, si è rivelato decisivo per la rottura.

IRENE FORNACIARI, EX FIDANZATA MASSIMO BOLDI

A scegliere di troncare la relazione è stato Massimo Boldi. L’attore, intervistato da Oggi, la scorsa estate ha spiegato la sua decisione come “un atto di onestà” nei confronti della stessa Irene Fornaciari. La donna, che gestisce un negozio di gioielli e abbigliamento, e che sembrava avere ottenuto da Boldi la promessa di un matrimonio tradizionale, è stata lasciata dall’attore proprio in ragione del grosso divario anagrafico: “Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita – ha detto Boldi – ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto“. Lo stesso Boldi ha poi ammesso di continuare a pensare a Maria Teresa Selo, la moglie morta nel 2004: “Averla amata come l’ho amata io è un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia“.



