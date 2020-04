Irene Fornaciari, fidanzata di Massimo Boldi / “Il nostro è un amore che non ha età”

Pubblicità

Irene Fornaciari, la fidanzata di Massimo Boldi, non vede l’ora di incontrare nuovamente il suo grande amore. La coppia, distanziata dal lockdown, prosegue la sua relazione tra alti e bassi. I bassi, inevitabilmente, sono legati alla mancanza che entrambi provano nei confronti l’uno dell’altra. Oggi, domenica 26 aprile, Massimo Boldi è ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontare come sta vivendo questa situazione. Uno sguardo anche alla relazione con l’imprenditrice Irene Fornaciari, una donna forte e carismatica, capace di far battere il cuore dell’attore comico. Era stato proprio Massimo Boldi a presentarla al suo pubblico, attraverso Instagram. Qualcuno aveva pensato che Irene fosse imparentata con Zucchero, ma il cognome chiaramente è una semplice omonimia. Nata a Lucca nel 1979, sotto il segno del Cancro, ha 34 anni in meno di Massimo Boldi, ma ciò non le ha impedito di viversi a pieno una nuova relazione.

Irene Fornaciari, fidanzata di Massimo Boldi: lo scoop nell’autunno del 2019

Irene Fornaciari e Massimo Boldi fanno coppia fissa dall’autunno del 2019. In quel periodo era stato l’attore comico a far conoscere la sua fidanzata al pubblico, approfittando di un’ospitata da Caterina Balivo a Vieni da Me. In quella circostanza, infatti, il comico aveva confidato di aver ritrovato l’amore, pur senza scendere nei dettagli. I suoi fan si erano quindi fiondati su Instagram alla ricerca di indizi, dove appunto avevano individuato Irene Fornaciari. Nei giorni successivi fu lo stesso Massimo Boldi a confermare la relazione, con una bella dedica alla sua nuova fiamma: “L’amore non ha età”.



