Irene Fornaciari, fidanzata Massimo Boldi/ Dopo la crisi e l’addio, la convivenza

Chi è Irene Fornaciari? La ormai famosa fidanzata di Massimo Boldi. L’attore ha una relazione ormai da qualche anno ma il Coronavirus lo aveva portato a rivalutare le sue priorità decidendo di lasciare libera la “giovane” per concederle la vita che una donna della sua età potrebbe desiderare. Lui stesso però ha confermato che il loro rapporto sarebbe rimasto solido ed è stato proprio per questo che, continuando a sentirsi, sorridere insieme e vedersi, che tutto è tornato come un tempo. A quanto pare l’unica cosa che lo spinge a desistere nel buttarsi a capofitto in questa relazione sono le figlie. L’attore ha confermato che le sue figlie fingono di volerlo lasciare libero ma poi, quando arriva il momento del dunque, non è così ma lui non riesce ad essere felice senza di loro. Cosa farà quindi Cipollino con la sua vita privata?

Massimo Boldi e Irene Fornaciari vanno a convivere?

L’unica cosa certa per il momento è che la loro crisi, o presunta tale, si è conclusa con la decisione di Massimo Boldi di tornare dalla sua Irene Fornaciari dicendosi addirittura pronto per una convivenza vera e propria con lei. Proprio l’attore, in una recente intervista al settimanale Oggi, ha spiegato: “Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti“. Ma chi è Irene Fornaciari? La donna ha poco più di 40 anni, vive a Lucca, in Toscana, dove si occupa di un negozio di abbigliamento e gioielli ed è una grande amante degli animali tanto da tenere con sé la sua amata cagnolina Cocò.



