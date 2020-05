Irene Fornaciari, fidanzata Massimo Boldi/ L’attore: “Lei ha fatto un miracolo”

Pubblicità

Irene Fornaciari è la fidanzata di Massimo Boldi, l’attore e regista al timone dello show “Scherzi a Parte” (in replica su Canale 5). Nonostante la differenza di età, ben 34 anni, la coppia è più è innamorata più che mai come ha raccontato recentemente proprio il simpaticissimo Cipollino: “di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”. L’amore non ha età verrebbe da dire parlando della storia d’amore tra Massimo Boldi e la compagna Irene, nata a Lucca dove risiede e lavora in un negozio di abbigliamento e gioielli. “E’ una deliziosa creatura” con queste parole l’attore e regista ha parlato della nuova fiamma con cui è finalmente uscito allo scoperto, anche se la coppia era stata paparazzata già la scorsa estate mano per la mano per la città di Lucca. Sui social oramai non si nascondono più dove pubblicano foto divertenti a conferma del loro amore e che le cose procedono a gonfie vele. La bella Irene, infatti, stando a quanto trapelato da fonti vicine alla famiglia avrebbe conquistato anche il cuore di Micaela, Marta e Manuela, le tre figlie di Massimo Boldi. A Vieni da Me, Boldi ha raccontato cosa gli è piaciuto di Irene: “la sua testa, mi piace come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”.

Chi è Irene Fornaciari, la fidanzata di Massimo Boldi

Irene Fornaciari è la nuova fidanzata di Massimo Boldi. La donna ha 40 anni ed è la sorella del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari. Vive a Lucca, in Toscana, dove si occupa di un negozio di abbigliamento e gioielli ed è una grande amante degli animali. Ha una cagnolina di nome Cocò che ogni tanto appare a sorpresa sui social dove Irene pubblica anche diversi scatti in compagnia del suo amore Massimo! Finalmente Boldi, dopo la morte della moglie Marisa e una relazione finita male con Loredana De Nardis, ha finalmente ritrovato la serenità come ha raccontato a Caterina Balivo a Vieni da Me: “batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato… Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna… dall’altra parte non voglio fare il pensionato”. L’attore e regista, spalla comica di Christian De Sica, ha raccontato a Mattino Cinque come ha conosciuto Irene: entrambi viaggiavano sullo stesso treno Frecciarossa ed è stata la donna ad avvicinarsi per chiedergli di presenziare ad un evento di beneficenza. Su Massimo Boldi, Irene ha solo parole di grande stima e affetto: “è un uomo molto buono” – precisando che ha una grandissima qualità “modo di rispettare le persone”.

Massimo Boldi: “Irene Fornaciari? l’ho scelta”

Massimo Boldi e Irene Fornaciari sono più innamorati che mai. “Mi sono innamorato di Irene – ha dichiarato l’attore a Libero Quotidiano precisando – “una dolce candida bellezza, unica che però… non vedo da sei settimane”. La coppia, per via dell’emergenza Coronvavirus, è lontana e non riesce a vedersi da settimane, se non telefonicamente. “La vedo tutti i giorni” – ha precisato Boldi – “grazie alla tecnologia del telefonino, però non di persona, mi manca molto”. Al settimanale Oggi, invece, l’attore parlando della sua Irene aveva detto: “lei ha fatto un miracolo: ero spento e ho ritrovato la voglia di fare film. L’anello è un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie a un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta”.



