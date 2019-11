Irene Fornaciari, fidanzata Massimo Boldi/ “Sto vivendo un momento meraviglioso”

Irene Fornaciari è riuscita a far battere di nuovo il cuore di Massimo Boldi. 34 anni di differenza per i due innamorati, che hanno ufficializzato la loro unione via Instagram poco tempo fa. Paparazzati a Piazza di Spagna dal settimanale Oggi, mentre facevano shopping senza curarsi dei passati e degli anni che li dividono. Un bel cambio di rotta per il comico milanese, che nel 2004 ha detto addio alla moglie Maria Teresa Selo, scomparsa a causa di un brutto male, e che in seguito ha interrotto la sua relazione con Loredana De Nardis. Ora l’attore non manca di pubblicare delle foto con la sua dolce metà. Lei sempre più sorridente, solare, lui felice di questo nuovo amore. “Abitiamo a Napule, ma non l’abbiamo mai vista”, ironizza Cipollino in un post, “nel 2028 andiamo”. Immortalati anche alla Festa del Cinema di Roma alcuni giorni fa, lei in un elegante abito nero con elementi trasparenti, lui con una giacca a quadrotti e camicia bianca.

IRENE FORNACIARI, LE PAROLE PER LEI DI MASSIMO BOLDI

“Ci sono poche foto in cui mi vedo bella e radiosa”, scrive invece lei parlando dell’evento di Theleton Italia, “questa è una delle poche, un’immagine meravigliosa che porterò sempre con me”. Sempre insieme, sia nelle occasioni mondane sia in quelle in famiglia: Irene Fornaciari e Massimo Boldi sono una coppia a tutti gli effetti, già solida a quanto pare. Da non confondere con la figlia del celebre Zucchero, Irene ha conquistato il comico romano grazie alla sua testa, “come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”, ha detto Boldi a Vieni da Me poco tempo fa. Di lei sappiamo che abita a Lucca e che gestisce un negozio di gioielli e abbigliamento, ma anche che è la sorella del Sindaco Leonardo Fornaciari, Primo Cittadino di Porcari.

“STO VIVENDO UN MOMENTO MERAVIGLIOSO”

“L’amore non ha età”, ha detto l’attore sui social, condividendo il primo scatto di coppia. “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua. Sono fidanzato”, ha detto invece a Caterina Balivo, “alla mia età non è facile trovare una compagna. Dall’altra parte non voglio fare il pensionato”. Oggi, 3 novembre 2109, Massimo Boldi sarà ospite di Domenica In e forse parlerà anche del suo recente fidanzamento. “Sono un ragazzo che cerca qualcuno con cui condividere il bello del mondo”, ha dichiarato il comico poco tempo fa al settimanale Oggi, senza però scendere ancora nei particolari su chi fosse la donna misteriosa che gli ha fatto battere di nuovo il cuore. “Sto vivendo un momento meraviglioso che vorrei preservare con riservatezza”, ha detto invece Irene allo stesso settimanale, decisa a non dire nulla di più di quanto si sappia già.



