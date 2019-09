Irene Fornaciari nuova fidanzata di Massimo Boldi/ Commerciante 40enne di Lucca

Massimo Boldi ha un nuovo amore. Il noto attore comico 74enne, protagonista di numerosi cinepanettoni ma anche di pellicole degli anni ’80 e ’90 divenute poi dei veri e propri cult, ha ammesso di essersi fidanzato durante la recente puntata della trasmissione di “Vieni da me” (Rai Uno). Boldi ha fornito poche info a dire il vero, raccontando semplicemente che si tratta di una donna di nome Irene la cui identità non è stata rilevata, ne tanto meno l’età. Secondo i colleghi di Fanpage, dovrebbe comunque trattarsi di Irene Fornaciari, con cui proprio Boldi appare spesso e volentieri nelle foto social, e che ieri era fra il pubblico del programma Rai, come testimoniato anche da alcune sue stories su Instagram. I due si sono fatti dei selfie a Lucca, quindi a Venezia, e in un commento agli stessi scatti poi pubblicati sui social, Boldi ha definito Irene una “deliziosa creatura”.

IRENE FORNACIARI NUOVA COMPAGNA DI MASSIMO BOLDI

“Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”, le parole dell’attore 74enne. Poche le informazioni su questa misteriosa Irene, che dovrebbe avere 40 anni, quindi 34 in meno rispetto al suo attuale compagno, e che sarebbe toscana, di Lucca. Ha un negozio di gioielli e abbigliamento nella stessa cittadina, ed è la sorella del sindaco di Porcari, Leonardo. Boldi è stato sposato per 31 anni con la sua storica moglie, Marisa Sala, morta poi nel 2004 a causa di un tumore. La coppia ha avuto tre figlie Micaela, Manuela e Marta, e dopo aver superato il dolore, l’attore si è fidanzato con Loredana De Nards, con cui però finì a malo modo. “Io a Loredana avevo dato tutto – ricordava Boldi dopo la rottura – beni materiali, regali di ogni tipo, da macchine a vestiti costosi. L’ho fatta debuttare come attrice, facendola scrittura per dieci film. Ma soprattutto le ho dato tanto amore”. Ora un nuovo capitolo.

